Trong hai ngày 21–22/11/2026, Khu du lịch Núi Cấm sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, mời gọi du khách khám phá những sắc màu đặc trưng của vùng Bảy Núi.

Khi miền non xanh mở hội

Có một An Giang không chỉ hiện hữu trong những cánh đồng bát ngát, những dòng sông hiền hòa mà còn ẩn mình giữa trùng điệp núi non, nơi thiên nhiên phóng khoáng hòa cùng nhịp sống văn hóa phương Nam. Núi Cấm là một trong những điểm đến tiêu biểu của miền đất ấy.

Với khí hậu tương đối mát mẻ, cảnh quan khoáng đạt cùng hệ thống công trình văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách trên hành trình khám phá vùng Thất Sơn.

Núi Cấm tỉnh An Giang có khí hậu mát mẻ quanh năm, được mệnh danh là "Đà Lạt" của miền Tây.

Cuối tháng 11 này, sức hấp dẫn của Núi Cấm được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa khi Lễ hội Văn hóa Thiên Cấm Sơn lần thứ I năm 2026 chính thức mở hội với chủ đề “Thất Sơn – Hồn thiêng di sản”.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, tại khu vực hồ Thủy Liêm, Khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Đây được xem là dịp để du khách không chỉ thưởng ngoạn cảnh sắc mà còn hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, cảm nhận nét đẹp của những truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Một hành trình, muôn vàn trải nghiệm

Từ sáng 21/11, không khí lễ hội dự kiến mở màn bằng đoàn rước “Hương sắc Thất Sơn” quanh hồ Thủy Liêm, tiếp nối bằng tiếng trống khai hội rộn ràng.

Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng của Khu du lịch Núi Cấm tạo sức hút cho hành trình khám phá vùng Bảy Núi

Những bộ trang phục truyền thống, âm thanh nhạc lễ và sắc màu cờ hội sẽ góp phần tạo nên không gian giàu tính nghệ thuật giữa núi rừng.

Đặc biệt, khu vực đi bộ ven hồ Thủy Liêm được bố trí các gian hàng văn hóa, ẩm thực, giới thiệu sản vật vùng Bảy Núi, sản phẩm OCOP và những nét đẹp nghề truyền thống.

Du khách có thể dừng chân thưởng thức món ngon địa phương, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng, khám phá không gian thư pháp hoặc tham quan khu triển lãm giới thiệu những tuyến du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh của Núi Cấm.

Mỗi trải nghiệm như một lát cắt sinh động về đời sống miền sơn cước, nơi hương vị quê nhà, bàn tay nghệ nhân và câu chuyện bản địa cùng hòa quyện.

Nếu ban ngày là hành trình khám phá văn hóa, thì khi hoàng hôn buông xuống, Núi Cấm hứa hẹn trở nên rực rỡ với những chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Tối 21/11, liên hoan lân – sư – rồng dự kiến diễn ra từ 19 giờ, tiếp nối là chương trình nghệ thuật tổng hợp. Những tiết mục giàu sắc màu dân tộc sẽ mang đến không khí hội hè tưng bừng giữa miền non xanh.

Sang ngày 22/11, du khách tiếp tục thưởng thức đờn ca tài tử Nam Bộ, dân ca, múa dân gian Khmer, nhạc ngũ âm và tham gia các trò chơi dân gian. Đêm bế mạc sẽ khép lại hành trình bằng chương trình nghệ thuật mang thông điệp tôn vinh di sản Thất Sơn.

Để mỗi chuyến đi là một miền ký ức

Điều làm nên sức hấp dẫn của lễ hội không chỉ nằm ở số lượng hoạt động mà còn ở khả năng kết nối con người với cảnh sắc, văn hóa và cộng đồng địa phương.

Không gian ẩm thực, sản vật địa phương và triển lãm du lịch hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách trong mùa lễ hội

Đó có thể là khoảnh khắc lắng nghe một làn điệu dân ca, ngắm những bộ trang phục truyền thống hay thưởng thức món ăn mang đậm hương vị Bảy Núi.

Mỗi trải nghiệm đều góp phần làm phong phú thêm hành trình du lịch, để chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh mà còn mở ra cơ hội thấu hiểu một vùng đất.

Thông qua lễ hội, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần quảng bá sản phẩm du lịch, ẩm thực, nghề truyền thống, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

Giữa tiết trời cuối năm, Thiên Cấm Sơn đang chờ đón du khách bằng một lời hẹn dung dị mà thiết tha.

“Đến Núi Cấm để thưởng ngoạn cảnh sắc, ở lại để cảm nhận hồn quê và mang về những ký ức đẹp về miền di sản.”