Nữ doanh nhân làm theo Bác

Tạo nhiều sản phẩm chất lượng

HTX Cự Nẫm được thành lập năm 2018, chuyên trồng và chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu. Những vườn cây cà gai leo, dây thìa canh, chè vằng… xanh mướt là thành quả sau bao ngày nỗ lực, vượt khó của chị Nguyễn Thị Giang cùng tập thể các thành viên HTX Cự Nẫm. Trong giai đoạn 2021-2026, HTX đã phát triển vùng nguyên liệu dược liệu đạt khoảng 60ha, liên kết sản xuất với trên 70 hộ dân.

Chị Nguyễn Thị Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm là điển hình trong học tập và làm theo Bác - Ảnh: L.M

Ít ai biết rằng, để có được thành quả đó, chị Giang đã phải trải qua hành trình dài đối mặt với khó khăn, thất bại khi trồng các loại cây ăn quả, hồ tiêu, sắn… Mong muốn tìm được giống cây bản địa phù hợp với vùng đất gò đồi, ít sâu bệnh, ít phụ thuộc vào thời tiết, chị Giang đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu các loại cây dược liệu. Cơ duyên đã giúp chị thành công với cây cà gai leo, rồi dây thìa canh, gừng, chè vằng và nhiều loại cây dược liệu bản địa khác…

Chị Nguyễn Thị Giang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Cự Nẫm chia sẻ: “Lý do để tôi gắn bó với cây dược liệu xuất phát từ chính nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Tôi luôn tin rằng những cây thuốc nam mọc trên quê hương mình có nhiều giá trị quý báu. Tôi không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong phát huy được tiềm năng, thế mạnh của vùng dược liệu địa phương và đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất”.

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Cự Nẫm, chị Giang luôn chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành; tích cực đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến dược liệu, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm gắn với thị trường.

Chị đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng và phát triển chuỗi giá trị dược liệu bản địa, tập trung vào các cây chủ lực, như: Cà gai leo, dây thìa canh. Đồng thời quan tâm áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ, kết hợp sử dụng phân bón vi sinh, chế phẩm sinh học nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hợp tác xã sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm với nhiều sản phẩm chất lượng, khẳng định thương hiệu trên thị trường - Ảnh: L.M

Với tinh thần “Học, học nữa, học mãi”, những năm qua, chị Giang luôn tích cực học hỏi, nghiên cứu, chủ động tìm tòi, sáng tạo và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của HTX. Chị đã đưa vào sử dụng hệ thống máy móc, thiết bị chế biến hiện đại, như: Dây chuyền chiết xuất, cô cao, đóng gói sản phẩm; xây dựng nhà xưởng, kho bảo quản đạt tiêu chuẩn VietGAP, HACCP. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm (cao dược liệu, trà túi lọc, siro thảo dược…) và khẳng định chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhằm tạo ra sản phẩm đặc trưng cho địa phương, chị Giang đã chỉ đạo HTX áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc, tem chống hàng giả, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP. Đến nay, HTX có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 1 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, góp phần khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường. Nhờ vậy, kết quả sản xuất kinh doanh có bước tăng trưởng tích cực, HTX đạt doanh thu khoảng 10 tỉ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 20%.

Sản xuất, kinh doanh gắn với lợi ích cộng đồng

Trải qua nhiều năm gắn bó với cây dược liệu, chị Giang đã khẳng định được vị thế của người phụ nữ hiện đại trong vai trò nhà quản lý, điều hành giỏi, chị còn là đại biểu gương mẫu, tích cực của HĐND xã Bố Trạch, nhiệm kỳ 2026-2031.

Noi gương Bác, thời gian qua, chị luôn đề cao trách nhiệm đối với xã hội, tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn, vì cộng đồng. HTX đã tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động và khoảng 70 lao động thời vụ, trong đó lao động nữ chiếm tỉ lệ cao; thu nhập bình quân đạt từ 5-8 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Hợp tác xã sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương - Ảnh: L.M

Chị Trương Thị Liên Hương, thôn Cự Nẫm, xã Bố Trạch, Tổ trưởng tổ sản xuất dược liệu, HTX Cự Nẫm chia sẻ: “Tôi làm việc tại HTX từ những ngày đầu mới thành lập. Công việc chính của tôi là sản xuất, đóng gói sản phẩm dược liệu các loại. Qua nhiều năm làm việc dưới sự quản lý, điều hành của chị Giang, tôi nhận thấy đây là một lãnh đạo rất năng nỗ, luôn chịu khó học hỏi, tìm kiếm những nguồn dược liệu tốt nhất để đưa vào sản xuất, tạo ra sản phẩm mới, chất lượng, phục vụ người tiêu dùng. Với sự quan tâm, quản lý chu toàn của chị Giang, công việc, thu nhập của chúng tôi luôn ổn định, ngày lễ, Tết, ốm đau… đều được lãnh đạo HTX quan tâm có chế độ nên chúng tôi rất yên tâm lao động, sản xuất”.

Cùng với sự quan tâm, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, bản thân chị Giang còn trực tiếp chỉ đạo HTX triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế thông qua việc cung cấp giống cây dược liệu (cà gai leo, dây thìa canh…), hỗ trợ ứng trước vốn, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân liên kết. Qua đó, chị đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo tham gia sản xuất, nâng cao thu nhập, với hiệu quả kinh tế từ trồng dược liệu cao gấp 7-10 lần so với cây trồng truyền thống.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bố Trạch Trần Ngọc Quang: “Chị Nguyễn Thị Giang là một điển hình rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác. Với tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chị đã mạnh dạn đổi mới tư duy kinh tế, tiên phong thành lập và phát triển HTX sản xuất cây dược liệu sạch, tạo ra hướng đi mới bền vững cho nông nghiệp địa phương. Học Bác về lòng nhân ái, tinh thần vì cộng đồng, HTX của chị Giang đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ nông dân cùng nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của chị Nguyễn Thị Giang về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 10 năm qua. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thấy phong trào "Học tập và làm theo Bác" tại địa phương đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và thực sự tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Sự ghi nhận này là động lực to lớn để Đảng bộ xã Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, thời gian qua, chị Giang đã tích cực vận động và chỉ đạo HTX tham gia đóng góp các quỹ xã hội tại địa phương, như: Quỹ “Vì người nghèo”, các quỹ từ thiện, nhân đạo; tổ chức trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, HTX cũng tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương vào các dịp lễ, Tết; đồng hành cùng phiên chợ 0 đồng tới các vùng đồng bào biên giới. Đồng thời, HTX triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, như: Trao con giống (dê, lợn), vật tư sản xuất cho người dân vùng khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế…