Nông dân tất bật thu hoạch cà phê

Người trồng cà phê chia sẻ, giá cà phê năm nay là mức giá có thể chấp nhận

Mới 5 giờ, ông K’Tơn và vợ là bà Ka Trim ở xã Hòa Ninh đã ra khỏi nhà, vượt quãng đường khoảng 15 km bằng xe máy để đến rẫy cà phê của người thuê nhân công thu hoạch. Ông K’Tơn cho biết lý do mình rời khỏi nhà sớm như vậy là để tránh cái nắng nóng của buổi trưa. “Ngoài việc kịp công hái cà phê, vì phải vượt qua quãng đường dài 15 km, đi sớm còn để tránh cái nắng nóng gay gắt của buổi trưa. Thời điểm trưa nắng, mình tranh thủ ăn cơm, nghỉ ngơi cho hồi sức để chiều lại tiếp tục hái cà phê”, ông K’Tơn nói.

Theo bà Ka Trim, tiền công thu hoạch cà phê năm 2026 nhỉnh hơn niên vụ cà phê 2025 chút đỉnh. Năm nay, tiền công trả cho 1 kg trái cà phê tươi dao động từ 1.800 - 2.500 đồng đối với những rẫy cà phê nhiều trái. Giá thuê nhân công hái cà phê ở những rẫy cà phê ít trái thì khá cao, 3.000 đồng cho 1 kg trái cà phê tươi. Năm trước, giá thuê nhân công thu hoạch cà phê dao động từ 800 - 1.200 đồng/kg (rẫy cà phê nhiều trái) và từ 1.800 - 2.300 đồng/kg (rẫy cà phê ít trái). Nếu hái cà phê khoán thì cuối ngày chủ rẫy cà phê sẽ trả tiền công 400.000 đồng/người, bao gồm cả việc lo cơm nước trong suốt quá trình thu hái cà phê.

Thu hái cà phê

Phấn khởi trước vụ mùa cà phê mới, ông Lê Ngọc Huy - một người trồng cà phê ở xã Di Linh chia sẻ: “Nó là thành quả của một năm lao động miệt mài, chăm bẵm, tưới nước, bón phân, làm cành, phát cỏ... nên ai nấy cũng đều vui mừng khi thấy trái cà phê trong rẫy nhà mình bắt đầu chín rộ. Tôi hi vọng giá cà phê năm nay, nếu không duy trì được mức giá như năm ngoái, ít ra cũng giữ ở mức giá mà người trồng cà phê có thể chấp nhận, nghĩa là có lãi sau khi người trồng cà phê đã trừ các khoản chi phí đầu tư ban đầu và tiền công chăm sóc”.

Để bảo đảm nhân lực thu hái cà phê cho kịp mùa vụ, nhiều nông hộ trồng cà phê trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng đã thực hiện hình thức đổi công với các nông hộ khác. Từ tờ mờ sáng, khắp các rẫy cà phê ở xã Đinh Trang Thượng, người người tất bật thu hái cà phê. Chiều muộn, người hái cà phê lại vác từng bao tải lớn đựng trái cà phê về nơi tập kết. Số cà phê mang về nơi tập kết sẽ được chủ rẫy phân loại để sáng hôm sau tiến hành phơi khô. Một số chủ rẫy thì chọn cách cân từng bao tải đựng cà phê rồi bán luôn cho đại lý thu mua.

Người trồng cà phê chia sẻ, giá cà phê năm nay là mức giá có thể chấp nhận

Đồng hành với người trồng cà phê trong mùa thu hoạch, chính quyền địa phương các xã trọng điểm cà phê đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, tổ an ninh trật tự trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp, tăng cường tuần tra để bảo vệ mùa vụ, giúp người dân yên tâm thu hoạch cà phê.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 trao đổi: Xã đã ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm trộm cắp cà phê trong mùa thu hoạch, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ tài sản và thành quả lao động của người trồng cà phê.

Theo khảo sát, giá thu mua cà phê tươi tại một số đại lý trên địa bàn các xã khu vực Bảo Lâm: 1 kg cà phê tươi dao động từ 17.500 - 17.800 đồng; ở khu vực Di Linh từ 16.000 - 18.000 đồng, tùy chất lượng trái cà phê.