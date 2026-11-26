Vừa bước vào sân, thấy ông Thắng đang ngồi dưới lán bạt tạm, anh Tú vui vẻ hỏi:

- Cháu thấy mọi người nói chú vừa xây nhà mới ạ?

- Cháu vào chơi. Chú mới khởi công được mấy hôm, đang làm phần móng cháu ạ! - ông Thắng phấn khởi đáp.

- Cháu chúc mừng chú nhé! Thế kinh phí xây nhà đã đủ chưa chú? - anh Tú hỏi thăm.

- Vợ chồng chú dành dụm nhiều năm, được họ hàng giúp đỡ, lại vừa nhận 60 triệu đồng hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường nên cũng gần đủ rồi. Chỉ mong không phát sinh thêm chi phí - ông Thắng chia sẻ.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Tú cho biết gia đình ông Thắng thuộc diện đặc biệt khó khăn, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng. Mấy tháng trước, căn nhà chính bị sập sau một trận mưa lớn nên ông bà phải ở tạm trong căn nhà ngang đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhìn căn nhà mới đang thành hình và niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Thắng, anh Tú thấy thật ấm lòng. Ước mong bấy lâu của gia đình ông cuối cùng đã thành hiện thực nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền cùng sự chung tay của họ hàng, bà con lối xóm. Một mái nhà mới không chỉ giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn mà còn là điểm tựa để hai vợ chồng yên tâm hơn trong những năm tháng tuổi già.