Nguyên nhân vụ nổ lớn làm rung chuyển cả khu phố ở Nghệ An

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ở nhà hàng lẩu nướng làm rung chuyển cả dãy phố ở TP Vinh, Nghệ An.

Video: Hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở TP Vinh, Nghệ An

Liên quan đến vụ nổ nhà hàng lẩu nướng làm rung chuyển cả khu phố ở Nghệ An, sáng 20/3, Đại tá Lê Quốc Báo - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An thành lập hội đồng khám nghiệm để điều tra xác định nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ nổ.

Nhận định bước đầu về nguyên nhân vụ nổ, Đại tá Lê Quốc Báo cho biết: "Sau khi vụ nổ xảy ra, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tới chữa cháy và cứu hộ tại hiện trường.

Bước đầu xác định, vụ nổ bắt nguồn từ đường ống dẫn gas và các bình gas lớn trong nhà hàng. Sau đó xuất hiện cháy nhỏ ở phía sau nhưng đám cháy đã được dập tắt kịp thời''.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn ở tòa nhà số 5, đường Trần Phú (TP Vinh, Nghệ An).

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC Nghệ An cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ nổ, gian nhà chứa phía sau của nhà hàng này có tới 16 bình gas, chủ yếu là loại 72kg, trong đó có 4 bình đang đấu nối để phục vụ cho việc kinh doanh lẩu nướng.

Do gian nhà chứa gas hoàn toàn đổ sập và các bình gas lớn bị đè phía dưới liên tục xì gas tạo ra các ngọn lửa lớn nên lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải rất vất vả để tiếp cận, phun bọt, phun nước làm mát.

Sau đó, lực lượng chuyển các bình gas từ dưới đống đổ nát ra khu vực an toàn, đồng thời rà soát toàn bộ phía trong dãy nhà để tìm kiếm các nạn nhân có thể bị mắc kẹt.

Các bình gas được xách định là nguyên nhân gây ra vụ nổ kinh hoàng.

Như VTC News đưa tin, khoảng 0h30 ngày 20/3, người dân sống xung quanh tòa nhà 2 tầng ở số 5, đường Trần Phú (TP Vinh, Nghệ An) đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa.

Mọi người chạy ra hiện trường xem thì thấy cửa kính của tòa nhà 2 tầng vỡ tan tành, các mảnh vỡ bay tứ tung hàng trăm mét.

Một người dân sống gần khu vực kể lại: ''Cả nhà đang ngủ thì đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn, nhà cửa rung bần bật, kính văng tung tóe. Ban đầu nghĩ là bom khủng bố, sau đó nghĩ là động đất nên tôi đánh thức cả nhà dậy chạy ra ngoài thì mới biết nổ lớn ở nhà hàng lẩu nướng cách đó cả trăm mét".

"Vụ nổ kinh hoàng, tiếng nổ làm rung chuyển cả khu phố. Gia đình tôi vội vàng tỉnh giấc, chạy ra xem thì thấy kính, tấm lợp rơi vương vãi khắp nơi.

Ngó ra đường thì thấy trên tuyến quốc lộ 1A, nhiều xe ô tô phải dừng lại không dám đi qua vì các mảnh kính và đồ đạc của ngôi nhà bị bắn tung tóe rất nguy hiểm", anh Từ Thành, một người dân sống cách hiện trường khoảng 50 m bàng hoàng kể lại.

Vụ nổ lớn khiến kính và đồ đạc bắn tung tóe ra mặt đường.

Được biết, đến khoảng 4h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC đã hoàn toàn khống chế được ngọn lửa và di chuyển các bình gas còn lại ra khu vực an toàn.

Rất may thời điểm xảy ra vụ nổ là lúc nửa đêm, chỉ có 2 nhân viên bảo vệ ngồi phía ngoài nên không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, vụ nổ đã làm sập toàn bộ hệ thống vách, cửa kính và biển quảng cáo của quán. Nhiều ngôi nhà cách đó khoảng 100m ở phường Hồng Sơn, Lê Mao cũng bị vỡ kính bắn tung tóe.

PHAN SÁNG