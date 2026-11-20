Sau hơn 40 năm, thầy Nguyễn Thế Ban, cựu giáo viên Trường THPT Cam Đường (Lào Cai) có dịp trở lại mái trường từng gắn bó trong những năm tháng tuổi trẻ. Những câu chuyện về lớp học, học trò năm xưa gợi lại bao ký ức, khiến người thầy với mái tóc đã nhuốm màu thời gian xúc động trong ngày hội ngộ.

Tháng 8/1979, sau chiến tranh biên giới, thầy Ban lên Cam Đường công tác. Khi ấy, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn, trường lớp chưa ổn định. Thầy cùng đồng nghiệp vượt qua khó khăn, gắn bó với từng lớp học, từng thế hệ học trò.

Năm 1985, thầy chuyển công tác về Bắc Ninh, nhưng quãng thời gian đứng lớp tại Cam Đường vẫn là dấu ấn khó phai trong cuộc đời làm nghề giáo.

Thầy Nguyễn Thế Ban trong buổi hội ngộ với những học trò năm xưa.

Được trở lại nơi từng gắn bó, gặp đồng nghiệp và học trò cũ là niềm vui khó diễn tả thành lời đối với thầy Ban.

Cùng trở về trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, bà Hoàng Thị Minh Tư, cựu học sinh khóa 1982 - 1985 không giấu được xúc động khi gặp lại thầy cô, bạn bè. Những câu chuyện về lớp học và ký ức về một thời học trò gian khó đưa bà trở về với những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên, trong trẻo.

Thầy Nguyễn Thế Ban trở lại bục giảng, gặp lại học trò cũ sau hơn 40 năm.

Ngày ấy, lớp học còn là những căn nhà tre, vách nứa, điều kiện học tập thiếu thốn. Sự tận tâm của thầy cô và nỗ lực của học trò đã làm nên những ký ức đẹp giữa những năm tháng khó khăn. Sau khi tốt nghiệp, bà Tư theo học ngành sư phạm, trở về địa phương giảng dạy và có 30 năm gắn bó với nghề giáo. Có lẽ, những người thầy, người cô năm xưa đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghề trong bà.

Thời gian trôi qua, những cô cậu học trò năm nào đã trưởng thành, mỗi người một phương, nhưng tình cảm dành cho thầy cô, mái trường vẫn được gìn giữ, để rồi trong ngày hội ngộ, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên lại ùa về.

Sau 32 năm, ông Vũ Hải Đăng cùng hơn 20 người bạn lớp 12B, khóa 1991 - 1994, trở về thăm cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Huệ. Người lập nghiệp ở miền Nam, người sinh sống tại Hà Nội, Hải Phòng, nhưng khi gặp lại, tất cả như trở về tuổi học trò. Những câu chuyện tinh nghịch, những kỷ niệm vui buồn được nhắc lại trong tiếng cười và niềm xúc động.

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ cùng các học trò ôn lại kỷ niệm sau 32 năm xa cách.

Trong ký ức của ông Đăng, lời dặn của cô giáo ở buổi chia tay cuối cấp vẫn còn nguyên vẹn: "Thầy cô đã truyền đạt kiến thức ở trường, ở lớp; còn kiến thức trong cuộc sống, mỗi học trò phải tự trang bị để trưởng thành, thành đạt".

Lời nhắn nhủ giản dị ấy trở thành hành trang theo ông và các bạn trên chặng đường sau này.

Với cô Nguyễn Thị Huệ, gặp lại học trò sau 32 năm là niềm vui và niềm tự hào. Cô nhớ những kỷ niệm với lớp học trò năm ấy, cả những lần các em nghịch ngợm khiến cô phải nghiêm khắc nhắc nhở. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, mỗi học sinh đều cần được quan tâm, động viên, nhưng cũng cần những nguyên tắc để rèn luyện và trưởng thành.

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ cùng học trò xem lại những bức ảnh kỷ niệm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến cô hạnh phúc nhất là học trò nay đã trưởng thành, vẫn dành tình cảm và sự trân trọng cho những người từng dìu dắt mình.

Thời gian có thể làm đổi thay diện mạo mái trường, đưa mỗi người đến những hành trình riêng, nhưng tình thầy trò vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Từ những lớp học đơn sơ ngày ấy đến những cuộc hội ngộ hôm nay, thầy cô vẫn dõi theo sự trưởng thành của học trò bằng niềm tự hào và yêu thương.

Với những học trò đã đi qua nhiều năm tháng, trở về thăm thầy cô, mái trường xưa cũng là dịp tìm lại một phần thanh xuân, gửi lời cảm ơn đến những người đã tận tâm dìu dắt mình. Những chuyến đò năm ấy đã cập bến, nhưng nghĩa tình giữa người đưa đò và các thế hệ học trò vẫn được nối dài qua năm tháng.