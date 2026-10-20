Người giữ nhịp đồng thuận

Ông Liễu Trần Khuyến (áo kẻ) tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường.

Trên cương vị Trưởng thôn, ông luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiên trì tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ những việc làm bình dị, thiết thực, ông góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Thôn Đồng Mạc ngày nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xóm: Đồng Mạc, Soi Chè và Đồng Trung, có diện tích 6,7km2, với 388 hộ, 1.564 nhân khẩu. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó cây chè và cây lúa mang lại nguồn thu nhập chính.

Sau sáp nhập, việc củng cố tình đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân càng trở nên cần thiết. Trong quá trình ấy, những người có uy tín ở cơ sở như ông Liễu Trần Khuyến đã và đang phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.

Gắn bó với bà con từ những việc nhỏ trong cuộc sống, ông Khuyến hiểu những mong muốn, trăn trở của người dân. Mỗi khi địa phương triển khai chủ trương mới, ông lại kiên trì tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ, đồng thuận và cùng thực hiện. Với ông, muốn người dân tin tưởng thì trước hết phải sống chân thành, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên lợi ích của cá nhân.

Một góc thôn Đồng Mạc, xã La Bằng.

Ông Liễu Trần Khuyến, Trưởng thôn Đồng Mạc, chia sẻ: Làm công việc vận động bà con, điều quan trọng nhất là phải gần gũi, lắng nghe và hiểu tâm tư của mọi người. Có những việc ban đầu bà con chưa hiểu rõ hoặc còn băn khoăn, tôi kiên trì giải thích, nói cho bà con hiểu lợi ích chung. Bản thân tôi cũng phải gương mẫu, làm trước để mọi người tin tưởng. Khi đã hiểu và đồng thuận, bà con rất nhiệt tình, cùng nhau thực hiện. Tôi nghĩ còn sức khỏe, còn được bà con tin tưởng thì vẫn cố gắng đóng góp cho thôn.

Năm 2025, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân xóm Đồng Mạc đã tự nguyện hiến 950m2 đất để phục vụ việc làm mương sản xuất nông nghiệp và mở rộng đường giao thông. Bà Nguyễn Thị Thảo, thôn Đồng Mạc, phấn khởi nói: Ông Khuyến là người gần gũi, nhiệt tình với bà con. Khi trong xóm có việc chung, ông thường đến trao đổi, giải thích để mọi người hiểu rõ rồi cùng bàn bạc, thực hiện.

Không chỉ góp sức trong những công việc chung, ông Khuyến còn quan tâm động viên bà con chăm lo lao động sản xuất, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao thu nhập. Những gia đình còn khó khăn được quan tâm, động viên, giúp đỡ vươn lên ổn định cuộc sống. Nhờ đó, năm 2026, thôn Đồng Mạc chỉ còn 4 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo; 100% người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ vận động người dân chấp hành chủ trương, hiến đất mở đường, phát triển sản xuất đến động viên các gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo, Trưởng thôn Liễu Trần Khuyến đã và đang góp sức vun đắp niềm tin, củng cố tinh thần đoàn kết, cùng bà con xây dựng Đồng Mạc ngày càng phát triển.