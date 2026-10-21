Người dân Alberta chọn ở lại Canada

Người ủng hộ Alberta ở lại Canada theo dõi kết quả trưng cầu dân ý tại Edmonton ngày 19-10. Ảnh: Reuters.

Theo đài CBC và mạng truyền hình CTV, kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/10 cho thấy khoảng 76% cử tri ủng hộ Alberta tiếp tục ở lại Canada, trong khi 23% muốn tiến tới tổ chức cuộc trưng cầu dân ý mang tính ràng buộc về độc lập. Kết quả được công bố khi quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra.

Thủ tướng Canada Mark Carney hoan nghênh kết quả, khẳng định người dân Alberta đã lựa chọn đoàn kết và cùng xây dựng đất nước. Ông cho rằng kết quả bỏ phiếu sẽ giúp người dân Alberta và toàn thể người dân Canada tiếp tục tiến lên với quyết tâm mới.

Thomas Lukaszuk, cựu chính trị gia Alberta và người sáng lập phong trào Forever Canadian ủng hộ thống nhất đất nước, nhận định kết quả gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Canada là một quốc gia thống nhất, không thể bị chia cắt. Trong khi đó, phe ủng hộ độc lập bày tỏ thất vọng nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục vận động. Jeffrey Rath, lãnh đạo cấp cao của Dự án Thịnh vượng Alberta, khẳng định phong trào ly khai sẽ không chấm dứt bất chấp kết quả bỏ phiếu. Thủ hiến Alberta Danielle Smith, người phản đối ly khai, cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả.

Alberta từ lâu tồn tại phong trào đòi độc lập, xuất phát từ sự bất mãn với chính sách của chính quyền liên bang, đặc biệt là các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà một bộ phận người dân cho rằng gây tổn hại đến ngành dầu khí của tỉnh. Phong trào này gia tăng hoạt động trong bối cảnh quan hệ Canada - Mỹ căng thẳng vì các biện pháp thuế quan và những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số lãnh đạo phe ly khai từng tìm kiếm sự ủng hộ từ các quan chức Mỹ, làm dấy lên tranh cãi về ảnh hưởng từ bên ngoài.

Kết quả bỏ phiếu được xem là thắng lợi của phe ủng hộ thống nhất Canada, song những bất mãn về quan hệ giữa Alberta và chính quyền liên bang vẫn có thể tiếp tục tác động đến chính trường nước này.