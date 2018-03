Nghi can giết người rồi trốn vào vùng biên giới ra đầu thú

Sau khi đâm anh Lợi tử vong, Tuấn trốn vào rừng giáp biên giới Campuchia. Qua vận động của công an, Tuấn đã đến cơ quan điều tra đầu thú sau 2 ngày gây án.

Ngày 28/3, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết đơn vị đã bàn giao nghi can Hà Văn Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông) cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Nghi can Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 25/3, Tuấn và anh Mai Xuân Lợi (41 tuổi, trú xã Ia Púc) đến chơi tại quán nước ở Nông trường 1, Công ty cao su Quang Đức, xã Ia Púch.

Lúc này giữa Tuấn và anh Lợi xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bực tức, Tuấn đã dùng dao tự chế đâm anh Lợi. Ngay sau đó anh Lợi được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Tuấn trốn vào rừng thuộc xã Ia Púch, giáp biên giới Campuchia. Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Prông đã đến hiện trường xử lý vụ việc.

Sau khi xác định Tuấn là nghi can gây án, cơ quan chức năng đã vận động Tuấn ra đầu thú. Ngày 27/3, Tuấn đến cơ quan Công an huyện Chư Prông đầu thú về hành vi giết người.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai(chấm đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Triệu Thanh