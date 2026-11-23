Thời gian qua, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy đội, phụ trách sao nhi đồng thông qua những sân chơi thiết thực, tiêu biểu là Hội trại tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội và Hội thi Phụ trách sao giỏi tỉnh Khánh Hòa năm học 2026 - 2027.

Học đi đôi với hành

Điểm nhấn của hội trại là các chuyên đề tập huấn gắn với thực hành. Tại chuyên đề “Kỹ năng tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng”, các trại sinh được hướng dẫn quy trình tổ chức một buổi sinh hoạt gồm 5 bước. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn chia sẻ cách xây dựng nội dung phù hợp với chủ điểm tháng, lựa chọn hình thức tổ chức sinh động và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Sau phần hướng dẫn, từng trại sinh lần lượt đảm nhận vai trò người phụ trách sao, thực hành giới thiệu chủ điểm, đặt câu hỏi, hướng dẫn trò chơi và tổ chức múa hát tập thể. Qua đó, các em có dịp vận dụng kiến thức, rèn luyện khả năng diễn đạt, sự tự tin và năng lực điều hành hoạt động.

Một trại sinh điều hành sinh hoạt đội.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, chương trình giao lưu và sinh hoạt lửa trại với chủ đề “Em yêu văn hóa Việt Nam” cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Tại đêm hội, các chi đội trình diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua lời ca, điệu múa, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa được lan tỏa đến từng đội viên.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu và sinh hoạt lửa trại với chủ đề “Em yêu văn hóa Việt Nam”.

Song song với việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đội, hội trại còn chú trọng trang bị kiến thức tự bảo vệ bản thân thông qua chuyên đề “Kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích cho học sinh và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em”. Từ những tình huống gần gũi với đời sống, báo cáo viên hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh tai nạn, thương tích và xử lý khi gặp sự cố. Đặc biệt, sau phần lý thuyết, các em được trực tiếp tham gia thực hành kỹ năng cứu đuối gián tiếp bằng sào tre và các phương tiện hỗ trợ cứu hộ an toàn.

Báo cáo viên hướng dẫn cách cứu đuối gián tiếp bằng sào tre.

Hào hứng sau phần trải nghiệm, em Trần Ngọc Bảo Uyên, học sinh lớp 4B3, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đội Trường Tiểu học Khánh Bình (xã Bắc Khánh Vĩnh) chia sẻ: “Phần thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước rất thiết thực. Qua đó, em biết thêm cách ứng phó khi có người gặp nạn và hiểu rằng cần bình tĩnh, nhanh chóng tìm sự trợ giúp của người lớn để bảo đảm an toàn cho cả mình và người gặp nạn”.

Các trại sinh hào hứng tham gia hoạt động tập thể.

Đồng hành với học sinh tại hội trại, cô Huỳnh Thị Thủy Tiên - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Khánh Bình nhận xét, báo cáo viên có cách truyền đạt gần gũi, sử dụng nhiều ví dụ sinh động, sát thực tế, giúp học sinh dễ tiếp thu và chủ động tương tác. Việc kết hợp giữa lý thuyết với thực hành tạo điều kiện để các em củng cố kiến thức, đồng thời tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể.

Các trại sinh tham quan Bảo tàng Khánh Hòa cơ sở 2 (phường Phan Rang).

Bồi dưỡng những hạt nhân phong trào

Nếu các chuyên đề tập huấn giúp trại sinh trang bị kiến thức, kỹ năng thì Hội thi Phụ trách sao giỏi là dịp để các em thể hiện khả năng vận dụng và bản lĩnh của mình. Qua từng phần thi, kỹ năng tổ chức sinh hoạt, dẫn dắt tập thể, giao tiếp và xử lý tình huống được thể hiện rõ nét. Đạt giải nhất hội thi, em Nguyễn Tài Bảo Anh - Liên đội phó Trường Tiểu học Nha Trang không giấu được niềm vui. “Qua những ngày tập huấn và tranh tài, em học được nhiều cách tổ chức sinh hoạt sao, hướng dẫn trò chơi và điều hành hoạt động tập thể. Em mong muốn chia sẻ những điều đã học với các bạn, cùng tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích để các bạn thêm mạnh dạn, tự tin và yêu thích hoạt động đội”, Bảo Anh chia sẻ.

Các thí sinh tham gia phần thi sinh hoạt sao nhi đồng.

Thông qua hội trại và hội thi, ban tổ chức hướng đến phát hiện, bồi dưỡng những đội viên năng động, có kỹ năng tổ chức, khả năng dẫn dắt tập thể, làm nòng cốt trong các hoạt động đội tại trường học. Đây cũng là lực lượng góp phần lan tỏa những cách làm hay, khơi dậy tinh thần tham gia phong trào trong đội viên, nhi đồng.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh cho biết, chương trình năm nay thu hút 106 trại sinh, với nhiều hoạt động tập huấn, rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Thông qua đó, các em không chỉ được nâng cao nghiệp vụ công tác đội mà còn được giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng. Ban tổ chức kỳ vọng các trại sinh sẽ vận dụng tốt kiến thức đã học, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần đưa phong trào thiếu nhi tại cơ sở ngày càng phát triển.