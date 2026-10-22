Nagelsmann muốn dẫn dắt MU thay Carrick

Julian Nagelsmann được xem là một trong những ứng viên hàng đầu thay Michael Carrick tại MU.

Theo The Telegraph ngày 22/10, Nagelsmann nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu được MU cân nhắc để thay Carrick. HLV 39 tuổi quan tâm đến công việc tại Old Trafford và sẵn sàng đàm phán nếu đội bóng Anh quyết định thay tướng.

Nagelsmann chưa nhận công việc mới kể từ khi chia tay tuyển Đức sau World Cup 2026. Trước đó, ông từng dẫn dắt Hoffenheim, RB Leipzig và Bayern Munich, được đánh giá cao nhờ tư duy chiến thuật hiện đại, đặc biệt ở khả năng tổ chức pressing và phát triển cầu thủ trẻ.

Theo The Telegraph, ban lãnh đạo MU vẫn ủng hộ Carrick nhưng đã chuẩn bị những phương án thay thế nếu thành tích không cải thiện. Nagelsmann là lựa chọn đáng chú ý nhờ kinh nghiệm dẫn dắt Bayern và tuyển Đức, dù tuổi đời còn khá trẻ.

Một lợi thế của Nagelsmann là mối quan hệ với Christopher Vivell, Giám đốc Tuyển dụng MU. Hai người từng làm việc cùng nhau tại RB Leipzig. Nhà cầm quân người Đức cũng có những người ủng hộ trong bộ máy điều hành Old Trafford.

Ngoài Nagelsmann, MU còn cân nhắc Fabian Hurzeler và Eddie Howe. Antonio Conte cũng được nhắc đến, nhưng không nằm trong nhóm ứng viên được ưu tiên.

Tương lai Carrick trở nên bất ổn sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. MU trải qua 7 trận liên tiếp không thắng và mới có 2 chiến thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Sức ép càng lớn khi đội trưởng Bruno Fernandes công khai đặt câu hỏi về cách tổ chức pressing của ban huấn luyện. Trước đó, Lisandro Martinez cũng chỉ trích công tác điều hành và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox.

Carrick từng giúp MU cán đích thứ ba Premier League mùa trước, qua đó được ký hợp đồng chính thức đến năm 2028. Tuy nhiên, thành tích sa sút khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc lại tương lai của HLV người Anh.

Trận tiếp Bournemouth ngày 25/10 có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định của MU. Một số ý kiến muốn trao thêm thời gian cho Carrick, ít nhất đến đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11.

Dù Nagelsmann đang nổi lên như một ứng viên sáng giá, MU chưa xác nhận việc đàm phán với ông. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tương lai Carrick và kế hoạch của ban lãnh đạo Old Trafford.