Làng nghề truyền thống mây tre đan xóm Bui tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Quách Thị Dung - Giám đốc HTX Làng nghề truyền thống mây tre đan xóm Bui chia sẻ: Với lịch sử hàng trăm năm, nghề đan lát không chỉ tạo ra vật dụng phục vụ cuộc sống mà còn trở thành một phần của nếp nhà, phong tục và ký ức văn hóa của người Mường nơi đây, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Dấu mốc trên chặng đường phát triển nghề từ năm 2017, khi làng nghề mây tre đan xóm Bui được công nhận Làng nghề truyền thống. Quy mô, giá trị ngành nghề ngày càng được khẳng định với sự mở rộng về số lượng cơ sở tư nhân, tổ hợp tác làm nghề. Toàn xã có 1 HTX, 2 cơ sở sản xuất cùng hàng chục tổ liên kết phát triển nghề mây tre đan, thu hút gần 1.000 lao động nông thôn tham gia, chủ yếu là lực lượng phụ nữ. Chị Bùi Thị Thảnh ở xóm Ấm phấn khởi: Gắn bó với công việc này, chúng tôi có thể nhận hàng về nhà, tranh thủ thời gian nhàn rỗi. Nếu chịu khó, chị em có thể đạt ngày công khoảng 200.000 đồng.

Hiện nay, các HTX, cơ sở sản xuất, tổ hợp tác trên địa bàn khai thác được đơn hàng đa dạng, như: Túi xách, giỏi đựng bánh kẹo, khay để đồ, khay bưng bê đồ ăn... Vì đan lát thủ công 100% nên mỗi đường đan đòi hỏi sự kiên nhẫn, chính xác và tỉ mỉ của người thợ và nguyên liệu mây tre được lựa chọn kỹ, xử lý mối mọt bằng phương pháp tự nhiên, không hóa chất độc hại.

Phụ nữ xóm Vó tích cực làm nghề mây tre đan giúp tăng thu nhập, góp phần bảo tồn nghề truyền thống.

Bên cạnh giữ nghề truyền thống, các HTX, cơ sở sản xuất còn nhanh nhạy học hỏi cách cải tiến sản phẩm, tiếp cận thị trường, tham gia xúc tiến thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ qua việc tham gia trưng bày, kết nối tiêu thụ tại các sự kiện lớn. Từ đây, sản phẩm mây tre đan của làng quê nông thôn Nhân Nghĩa có mặt rộng rãi tại các tỉnh, thành phố trong nước và xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản...

Theo đồng chí Bùi Thị Tiên - Chủ tịch Hội LHPN xã, nghề mây tre đan mang lại những tác động tích cực cho phụ nữ nông thôn. Tại địa phương, nghề này đã tạo việc làm lúc nông nhàn cho nhiều phụ nữ nông thôn, người dân tộc thiểu số. Các mô hình HTX, tổ hợp tác mây tre đan mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều gia đình từng bước giảm nghèo bền vững. Thêm vào đó, tăng cường gắn kết chị em khi tham gia các tổ, nhóm sản xuất, nâng cao sự tự tin, vai trò và vị thế kinh tế trong gia đình cũng như xã hội.