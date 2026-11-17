Nhiều hoạt động cộng đồng thể hiện rõ tinh thần của phong trào "Ba Nhất".

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả công tác

Xã Nam Phước có diện tích tự nhiên 38,85km², dân số 53.498 người, gồm 17 thôn. Với Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14H đi qua, hoạt động giao thương, đi lại diễn ra sôi động, đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự công cộng và an toàn giao thông. Đặc biệt, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an xã phải chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Công an xã Nam Phước thường xuyên thăm hỏi, động viên các trường hợp khó khăn, gia đình chính sách.

Từ thực tiễn, Công an xã Nam Phước xác định phong trào thi đua "Ba Nhất" là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Chi ủy, Ban Chỉ huy Công an xã tập trung quán triệt các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; cụ thể hóa từng tiêu chí thi đua thành nhiệm vụ gắn với chức trách của từng tổ công tác và cán bộ, chiến sĩ.

Phong trào được duy trì thường xuyên thông qua giao ban, kiểm tra, đánh giá kết quả hằng tuần. Những hạn chế được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh; các cách làm hay, sáng tạo được phổ biến để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, vận dụng. Công tác thi đua cũng được gắn với kiểm tra điều lệnh, chế độ công tác và trách nhiệm thực thi công vụ, bảo đảm không hình thức, chạy theo thành tích.

Kết quả, đơn vị đã tổ chức 85 lượt kiểm tra điều lệnh, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh 1 trường hợp; không có cán bộ, chiến sĩ bị xử lý kỷ luật. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh, chế độ công tác đạt 100%. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Từ việc siết chặt kỷ luật, Công an xã Nam Phước tập trung nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết 19/19 tin báo, tố giác về tội phạm; xác minh, điều tra làm rõ 7 vụ với 15 đối tượng phạm pháp hình sự, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng giảm 63,2%. Trong công tác phòng, chống ma túy, đã điều tra làm rõ 10 vụ với 29 đối tượng phạm tội.

Công an xã Nam Phước hỗ trợ thủ tục hành chính cho học sinh và người dân.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Nhằm cụ thể hóa tiêu chí "Gần dân nhất", Công an xã Nam Phước chú trọng phương châm bám sát địa bàn, lắng nghe, chia sẻ và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nhu cầu chính đáng của người dân. Trong tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu nâng cao lễ tiết, tác phong, hướng dẫn tận tình, không gây phiền hà, sách nhiễu.

Cùng với công tác chuyên môn, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đáng chú ý, mô hình "Tiếng loa di động" được triển khai tại 17 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với hơn 200 lượt tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, lừa đảo, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các nhiệm vụ tại địa phương. Mô hình "Camera an ninh" tiếp tục phát huy hiệu quả trong theo dõi địa bàn, cung cấp hình ảnh phục vụ xác minh vụ việc, truy xét đối tượng và xử lý vi phạm.

Trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, xử lý đối tượng về ma túy, Công an xã đã tổ chức rà soát, xét nghiệm nhanh 633 trường hợp; phát hiện mới 10 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 11 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện, 12 hồ sơ quản lý sau cai nghiện và 8 hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, 17/17 thôn đã ký cam kết xây dựng "thôn không ma túy", góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Tinh thần gần dân còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể trong hỗ trợ đời sống và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Công an xã đã rà soát, làm sạch thông tin 978/978 trường hợp thuộc danh sách chi trả, tặng quà được giao; tiếp nhận thông tin thân nhân của 19 liệt sĩ, hướng dẫn lập danh sách 21 trường hợp đăng ký lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ Công an xã duy trì mô hình "Bát cháo tình thương" định kỳ 2 tháng/lần tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Duy Xuyên, mỗi đợt trao hơn 250 suất cháo cho bệnh nhân và người nhà. Đơn vị cũng nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua phong trào "Em nuôi của Đoàn"; tổ chức chương trình "Bữa cơm bên Mẹ", thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách.

Thượng tá Phạm Văn Hiệp- Trưởng Công an xã Nam Phước, khẳng định những hoạt động tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Từ việc chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ đến chủ động lắng nghe, hỗ trợ người dân, phong trào thi đua "Ba Nhất" tại Công an xã từng bước đi vào thực chất. Đây không chỉ là động lực xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.