Làm giàu từ nuôi cá nước lạnh

Mô hình nuôi cá của anh Vì Văn Đặm, bản Nong Cụt, xã Đoàn Kết.

Trước khi gắn bó với nghề nuôi cá, anh Đặm có nhiều năm làm thợ điện công nghiệp tại Bắc Ninh. Trong thời gian làm việc xa nhà, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cá tầm và các loại cá đặc sản tại nhà hàng, khu du lịch khá lớn, anh bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá nước lạnh. Nhận thấy bản Nong Cụt có nguồn nước khe suối dồi dào, nhiệt độ thấp, phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cá tầm, anh quyết định trở về quê hương đầu tư phát triển kinh tế.

Giữa năm 2024, từ nguồn vốn tích lũy, vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội và huy động thêm từ người thân, bạn bè, anh Đặm đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng 3 bể nuôi kiên cố trên diện tích hơn 1.200 m²; lắp đặt hệ thống cung cấp ôxy, lọc nước, đường ống cấp, thoát nước và mua 10.000 con cá tầm giống về nuôi.

Anh Vì Văn Đặm chuẩn bị thức ăn cho cá.

Dẫn chúng tôi tham quan hệ thống bể nuôi, anh Đặm chia sẻ: Cá tầm có giá trị kinh tế cao nhưng đòi hỏi vốn đầu tư lớn và kỹ thuật chăm sóc nghiêm ngặt. Đặc biệt, phải bảo đảm nguồn nước sạch, nhiệt độ phù hợp, cung cấp đủ ôxy và thường xuyên theo dõi sức khỏe của cá để phòng bệnh. Nhờ chủ động tìm hiểu, áp dụng kỹ thuật, sau một năm nuôi, tỷ lệ cá sống đạt trên 70%, con lớn nhất nặng 4,5 kg. Gia đình đã thu hoạch hơn 15 tấn cá thương phẩm, với giá bán lẻ khoảng 170.000 đồng/kg, doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng.

Từ kết quả vụ nuôi đầu tiên, năm 2026, anh Đặm tiếp tục mở rộng quy mô lên 11 ao, bể nuôi; đồng thời đa dạng hóa các loại cá thương phẩm như cá dầm xanh, cá trắm, cá rô phi lai đơn tính để đáp ứng nhu cầu thị trường. Chú trọng chất lượng sản phẩm, duy trì nguồn cung ổn định, cá thương phẩm của gia đình được thương lái, nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu và các vùng lân cận đặt mua trực tiếp tại cơ sở.

Mô hình nuôi cá tầm của anh Vì Văn Đặm.

Bà Hà Thị Yêu, Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, cho biết: Mô hình nuôi cá của anh Vì Văn Đặm là điển hình trong việc khai thác lợi thế tự nhiên để phát triển kinh tế, thể hiện tinh thần mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất của người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, khuyến khích những hộ có điều kiện phù hợp tham quan, học tập kinh nghiệm, từng bước nhân rộng mô hình.

Từ lợi thế nguồn nước lạnh sẵn có, anh Vì Văn Đặm đã mạnh dạn đầu tư, biến tiềm năng tự nhiên thành hướng sản xuất có giá trị kinh tế. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu cho gia đình mà còn gợi mở cách làm mới trong khai thác lợi thế địa phương, khuyến khích người dân tìm hướng phát triển sản xuất phù hợp để nâng cao thu nhập