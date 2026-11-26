Vì sao phải xây dựng nền tảng khoa học và công nghệ quốc gia vững chắc?

Phiên chất vấn lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua gợi mở vấn đề rất đáng suy nghĩ về con đường phát triển khoa học và công nghệ của đất nước: Việt Nam đã và đang làm chủ những công nghệ lõi nào? Làm thế nào để thực sự làm chủ công nghệ lõi? Nếu còn phải nhập khẩu nhiều vật liệu, linh kiện, động cơ và thiết bị quan trọng thì thực chất chúng ta đã làm chủ được những gì?

Hướng dẫn sinh viên thực tập trong phòng thí nghiệm tại Đại học Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa

Đây không chỉ là câu chất vấn của ĐBQH với Bộ trưởng, mà còn là vấn đề cần được làm rõ trong quá trình triển khai phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Muốn làm chủ công nghệ lõi, một quốc gia không thể chỉ tập trung đầu tư vào một vài sản phẩm công nghệ chiến lược, mà phải xây dựng được nền tảng khoa học và công nghệ quốc gia vững chắc. Nền tảng đó bao gồm tri thức khoa học cơ bản, các ngành khoa học và kỹ thuật có tính liên ngành, đội ngũ nhân lực trình độ cao, hệ thống viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm và hạ tầng khoa học - công nghệ dùng chung. Đây chính là nguồn lực lâu dài để một quốc gia có thể tiếp thu, làm chủ, cải tiến và sáng tạo ra những công nghệ lõi của riêng mình.

Ví dụ, muốn làm chủ công nghệ chế tạo chip bán dẫn, Việt Nam không chỉ cần đầu tư vào nhà máy sản xuất chip, mà còn phải phát triển vật lý bán dẫn, khoa học vật liệu, hóa học, quang học, cơ khí chính xác, công nghệ đo lường và các năng lực thiết kế, mô phỏng, thử nghiệm. Tương tự, muốn làm chủ công nghệ điện hạt nhân, chúng ta không thể chỉ dựa vào việc mua lò phản ứng và tiếp nhận công nghệ của nước ngoài. Cần xây dựng nền tảng khoa học và công nghệ về vật lý hạt nhân, vật lý neutron, vật liệu hạt nhân, thủy nhiệt, hóa học, cơ khí chế tạo, tự động hóa, mô phỏng tính toán và đo lường bức xạ.

Như vậy, phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, làm chủ công nghệ lõi và xây dựng nền tảng khoa học và công nghệ quốc gia phải là một quá trình thống nhất. Nếu chỉ chú trọng sản phẩm trước mắt của công nghệ chiến lược mà không đầu tư cho nền tảng khoa học và công nghệ, chúng ta có thể tạo ra sản phẩm bằng công nghệ nhập khẩu, nhưng sẽ khó hình thành năng lực tự chủ và sáng tạo công nghệ trong dài hạn.

Tổ chức thực hiện như thế nào?

Đối với từng công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia, cần xây dựng một hệ sinh thái phát triển tương ứng; trong đó phải xác định rõ: những sản phẩm và mục tiêu công nghệ chiến lược cần đạt được, những công nghệ lõi cụ thể mà Việt Nam cần ưu tiên làm chủ, những nền tảng khoa học và công nghệ cần xây dựng, phát triển để phục vụ việc nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo các công nghệ lõi đó.

Điều quan trọng là phải xác định cụ thể: với từng công nghệ chiến lược thì cần làm chủ công nghệ lõi nào, thay vì đặt mục tiêu chung chung là làm chủ công nghệ lõi. Bởi mỗi công nghệ chiến lược có thể bao gồm nhiều công nghệ lõi khác nhau, với yêu cầu về nhân lực, nghiên cứu, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư cũng khác nhau.

Khi có cách tiếp cận thống nhất như vậy, việc đánh giá kết quả phát triển khoa học và công nghệ sẽ có cơ sở cụ thể hơn, tránh dừng lại ở những mục tiêu chung chung về làm chủ công nghệ. Theo đó, cần đặt công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong mối liên hệ với các công nghệ lõi cần làm chủ và nền tảng khoa học và công nghệ cần xây dựng.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, các bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì từng lĩnh vực công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược trong Quyết định số 1131/QĐ-TTg cần chịu trách nhiệm xác định mục tiêu, lựa chọn công nghệ lõi cần làm chủ và tổ chức xây dựng hệ sinh thái phát triển cho từng nhóm công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực mình phụ trách.

Bộ Khoa học và Công nghệ cần giữ vai trò chủ trì, điều phối chung trong việc xây dựng và phát triển nền tảng khoa học và công nghệ quốc gia, nhất là các nền tảng dùng chung; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để bảo đảm những nền tảng đó thực sự phục vụ các công nghệ chiến lược và công nghệ lõi đã được xác định.

Có như vậy, trách nhiệm của từng bộ, ngành mới rõ ràng; nguồn lực đầu tư mới tập trung; và mục tiêu làm chủ công nghệ lõi mới có thể được cụ thể hóa thành những chương trình, nhiệm vụ và kết quả có thể kiểm chứng. Đó cũng là cách để Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và sử dụng công nghệ của nước ngoài, mà từng bước xây dựng được năng lực tự chủ, sáng tạo và phát triển công nghệ của chính mình.