Kỳ 2: Lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Kỳ 1: Đưa chủ trương đến gần dân

(ĐTO) Chủ trương đúng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Ở cấp cơ sở, điều đó không chỉ phụ thuộc vào quy trình hành chính hay công nghệ, mà trước hết nằm ở năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần phục vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực tiễn tại phường Cao Lãnh cho thấy, đổi mới phương thức lãnh đạo phải gắn với đổi mới cách phục vụ, lấy kết quả giải quyết công việc và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo.

TỪ TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ ĐẾN NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

Công nghệ giúp truyền tải thông tin nhanh chóng nhưng không thể thay thế vai trò của con người trong giải thích chính sách, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân. Ở cấp cơ sở, thái độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh hướng dẫn người dân sử dụng kiosk tra cứu thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến.

Tại phường Cao Lãnh, quan điểm lấy người dân làm trung tâm được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Quốc Nam khẳng định: “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ”.

Cùng với yêu cầu đổi mới phương thức điều hành, Đảng ủy phường chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh Nguyễn Hùng Tráng nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chủ động hỗ trợ, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đối với những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, tinh thần tận tâm, tận tụy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể trong từng nhiệm vụ được giao. Quan điểm này không chỉ là yêu cầu về thái độ phục vụ mà còn là vấn đề thuộc về trách nhiệm chính trị và năng lực thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh cho thấy, những thay đổi trong cách thức phục vụ đang được người dân ghi nhận. Bà Ngô Thị Đào, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, chia sẻ: “Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, tôi được cán bộ và các bạn đoàn viên, thanh niên hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng các bước thực hiện thủ tục. Thái độ phục vụ niềm nở, chu đáo; thủ tục được giải quyết nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu và đi lại nhiều lần. Mong rằng Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình giải thích, hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn”.

Không chỉ là sự ghi nhận của người dân, mà đó còn là yêu cầu được đặt ra đối với đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Bà Lê Thị Huỳnh Mai, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh, cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tôi luôn nỗ lực giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng quy định, đồng thời tận tình hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện các thủ tục thuận lợi. Có những thời điểm khối lượng công việc nhiều, anh chị em phải tranh thủ làm thêm giờ, làm cả buổi tối để xử lý hồ sơ, đáp ứng nhu cầu của người dân”.

Những nỗ lực của từng cán bộ là cần thiết, nhưng không thể chỉ trông chờ vào sự cố gắng riêng lẻ. Để tinh thần trách nhiệm trở thành nền nếp trong hoạt động công vụ, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy; sự phân công rõ người, rõ việc; cơ chế phối hợp đồng bộ và hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực chất.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở: Vai trò lãnh đạo không chỉ thể hiện ở việc ban hành chủ trương mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế phát sinh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chuyển hóa trách nhiệm được giao thành kết quả công việc cụ thể, nhất là trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Khi trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành hành động thường xuyên, việc phục vụ Nhân dân không chỉ là yêu cầu của nền hành chính, mà còn là thước đo hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

KHÔNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠO THÊM KHOẢNG CÁCH

Nếu cải cách hành chính hướng đến đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thì chuyển đổi số mở ra phương thức tiếp cận dịch vụ công mới. Tuy nhiên, một vấn đề cần được quan tâm là không phải người dân nào cũng có điều kiện và kỹ năng như nhau để sử dụng các tiện ích trên môi trường điện tử.

Tại phường Cao Lãnh, các Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Các thành viên trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thao tác số. Đến ngày 19-10-2026, tỷ lệ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt hơn 91%.

Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng khu dân cư, đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng khu dân cư, đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Cách làm này là đưa hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đến tận khu dân cư, từng hộ gia đình, thay vì chỉ dừng lại ở việc phổ biến thông tin qua hội nghị, tài liệu hoặc các nền tảng trực tuyến.

Từ thực tiễn đó, có thể thấy chuyển đổi số không đơn thuần là đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử, mà phải bảo đảm người dân có khả năng tiếp cận, hiểu và sử dụng được những tiện ích ấy.

Khi hoạt động tuyên truyền được kết hợp với hướng dẫn trực tiếp, khi các lực lượng ở cơ sở cùng tham gia hỗ trợ người dân, công nghệ không còn là rào cản mà trở thành phương tiện rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với Nhân dân.

Quan trọng hơn, cách làm ấy cho thấy dân vận trong môi trường số không chỉ là vận động người dân thay đổi thói quen, mà còn đòi hỏi chính quyền và đội ngũ cán bộ phải chủ động thay đổi phương thức tiếp cận, phục vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đó là sự chuyển biến từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, hỗ trợ và phục vụ.

NHÌN THẲNG VÀO ĐIỂM NGHẼN, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Cao Lãnh thẳng thắn chỉ ra những khó khăn về biên chế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, kinh phí hoạt động và xử lý tài sản công dôi dư.

Những hạn chế ấy đặt ra yêu cầu không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và khả năng thích ứng của chính quyền cơ sở. Bởi hiệu quả của mô hình không thể chỉ đo bằng sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng giải quyết công việc, năng lực phục vụ và mức độ đáp ứng yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Tuổi trẻ Cao Lãnh xung kích đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Ở góc độ xây dựng Đảng, nhìn thẳng vào khó khăn chính là biểu hiện của tinh thần cầu thị và trách nhiệm trước thực tiễn. Điều quan trọng là cấp ủy phải lãnh đạo nhận diện đúng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, phân định thẩm quyền và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm chủ trương được triển khai đến cùng. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng không chỉ thể hiện ở việc ban hành nghị quyết hay xác định mục tiêu, mà còn ở khả năng đưa chủ trương vào cuộc sống, tháo gỡ những vướng mắc và tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở.

Yêu cầu đó cũng đòi hỏi công tác dân vận phải được đổi mới theo hướng thực chất hơn. Tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng là phải lắng nghe, đối thoại, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Khi tiếng nói của người dân được tôn trọng, những vướng mắc được quan tâm tháo gỡ và trách nhiệm của chính quyền được thể hiện bằng hành động cụ thể, sự đồng thuận mới có nền tảng bền vững.

Nhìn thẳng vào điểm nghẽn, chủ động khắc phục hạn chế và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ cũng chính là cách để tổ chức Đảng tự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và củng cố mối quan hệ mật thiết với Nhân dân.

CHÍNH SÁCH CHỈ THẬT SỰ Ý NGHĨA KHI NGƯỜI DÂN CÓ THỂ CHẠM VÀO NÓ

Trở lại với hình ảnh anh Võ Văn Lợi ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh, một người cha đến làm giấy khai sinh cho con, một thủ tục hành chính rất đời thường. Nhưng chính những việc đời thường ấy lại là nơi một mô hình chính quyền mới được kiểm chứng rõ nhất.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh nỗ lực giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng quy định vì sự hài lòng của người dân.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh nỗ lực giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng quy định vì sự hài lòng của người dân

Hãy nhìn vào ánh mắt của người dân khi họ bước ra khỏi quầy tiếp nhận: Họ đã hiểu chưa, đã được phục vụ chưa và có cảm thấy chính quyền đang ở gần mình hơn không? Người dân có biết phải đến đâu không? Có được hướng dẫn không? Có phải đi lại nhiều lần không? Có được giải quyết đúng hạn không? Có cảm thấy cán bộ đang phục vụ mình hay không? Đó chính là những câu hỏi mà mọi chủ trương, nghị quyết cuối cùng đều phải trả lời bằng thực tiễn.

Và khi một chủ trương lớn có thể trả lời một câu hỏi nhỏ đó rõ ràng, đúng lúc cho một người dân, thì lúc ấy chính sách đã bước ra khỏi văn bản. Bởi suy cho cùng, giá trị của một chủ trương không chỉ nằm ở việc được ban hành, mà phải được hiện thực hóa bằng hành động, bằng kết quả phục vụ và sự hài lòng của Nhân dân.

Khi người dân hiểu, tin tưởng, chủ động tham gia và giám sát quá trình thực hiện, chính sách không còn dừng lại trên văn bản mà đã thực sự đi vào cuộc sống. Đó cũng chính là thước đo hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền và là nền tảng quan trọng để củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.