Kim Lan làng gốm cổ bên sông Hồng

Từng là một trong những không gian đi bộ đẹp, yên bình của Hà Nội, phố Trịnh Công Sơn thu hút người dân và du khách bởi cảnh quan thoáng đãng, gần gũi với Hồ Tây. Thế nhưng, hình ảnh đẹp ấy đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng xả rác thiếu ý thức của một số người dân.