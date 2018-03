Khởi tố phụ huynh đánh và bắt cô giáo quỳ ở Nghệ An

Bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, tạm trú phường Trung Đô, thành phố Vinh), đã bị Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) khởi tố bị can về tội làm nhục người khác.