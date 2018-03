Hành trình vây bắt 3 nghi phạm vụ nổ súng giết người chấn động Kon Tum

Chiều 28/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã tiến hành bàn giao 3 nghi phạm liên quan đến vụ bắn chết người tại quán bi-a Khải Sơn số 72 đường Lê Quý Đôn (phường Quang Trung, TP. Kon Tum) cho Công an tỉnh Kon Tum.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an được huy động truy bắt 3 đối tượng nguy hiểm

Các nghi can bị bắt gồm Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Đặng Văn Nhật (trú Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Chung (trú Nghệ An).

Khoảng 11h ngày 27/3, hai anh Nguyễn Mạnh Cương (SN 1988, Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Văn Xuân (SN 1982, Thanh Chương, Nghệ An) đang đánh bi-a tại quán Khải Sơn (số 72, Lê Quý Đôn, phường Quang Trung) thì một nhóm đối tượng xuất hiện. Sau đó người dân nghe thấy tiếng súng và phát hiện anh Cương chết tại chỗ, anh Xuân bị thương.

Sau đó, Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi nhận được tin báo của Công an tỉnh Kon Tum, đã phân công 45 cán bộ, chiến sĩ do trung tá Trần Thanh Tùng- Trưởng Công an huyện và thượng tá Nguyễn Đình Văn- Phó trưởng công an huyện Sơn Hà chỉ huy. Cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng chốt chặn tuyến QL 24B, đoạn các xã Sơn Kỳ, Sơn Ba thuộc huyện Sơn Hà.

Đến 13h30 cùng ngày, khi đến địa phận thôn làng Rút, xã Sơn Kỳ, các đối tượng phát hiện lực lượng công an chốt chặn nên đã quay đầu xe chạy ngược về hướng xã Sơn Ba rồi vứt bỏ một túi da màu đen bên trong có 3 khẩu súng ngắn; 37 viên đạn; 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn. Bị đuổi "rát", các đối tượng chạy đến thôn Gò ba, xã Sơn Ba rồi bỏ xe ô tô, chạy bộ vào núi lẩn trốn.

Đến 16h30, Công an huyện Sơn Hà bắt được 1 đối tượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1987, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên). Trong sáng nay 28/3, Công an đã tóm gọn hai đối tượng còn lại tại cánh rừng xã Sơn Ba.

Nguyên nhân vụ nổ súng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Kim Văn