Bộ yêu cầu tuyệt đối không huy động người học và phụ huynh đóng góp để tổ chức lễ kỷ niệm, đồng thời đề nghị lắng nghe, giải quyết khó khăn của nhà giáo theo thẩm quyền. Hai nội dung ấy gợi cho chúng ta suy nghĩ về cách trân trọng, gìn giữ lòng tri ân trong sáng đối với đội ngũ thầy cô trong giai đoạn phát triển mới.

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo đức, nét đẹp văn hóa của người Việt, được hun đúc qua nhiều thế hệ. Nét đẹp truyền thống và cũng là tình cảm tự nhiên ấy đã trở thành động lực cho các thế hệ thầy và trò cả nước vượt qua nhiều khó khăn trên hành trình tìm kiếm tri thức, dựng xây nước nhà.

Ngày 28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 167-HĐBT, chính thức chọn ngày 20-11 hằng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng là để nối tiếp, không ngừng vun đắp tinh thần ấy. Và ngay từ thời điểm đó, yêu cầu tổ chức trọng thể, thiết thực, tránh phô trương, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ đã được đặt ra.

Hơn 4 thập niên qua, ý nghĩa của ngày 20-11 ngày càng được khẳng định, là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng kính trọng, yêu quý, biết ơn những người có công khai tâm, truyền thụ tri thức và uốn nắn nhân cách.

Trong xã hội hiện nay, việc dạy và học ngày càng được mở rộng ra ngoài phạm vi sách giáo khoa và khuôn khổ lớp học. Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật đem đến nhiều tiện ích, giúp học sinh chủ động tìm hiểu và tự học từ nhiều nguồn trên không gian số. Trong môi trường ấy, người thầy vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong quá trình giáo dục con người.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định người học là chủ thể của quá trình giáo dục, đồng thời coi trọng danh dự người thầy và gắn xây dựng văn hóa học đường với trách nhiệm nêu gương của nhà giáo. Phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò” thể hiện trong sự công tâm của người dạy và sự trung thực của người học.

Nghề giáo được xã hội tôn vinh là nghề cao quý, người thầy được ví như những “kỹ sư tâm hồn”. Thành quả của nghề giáo thể hiện qua sự trưởng thành của những thế hệ học trò có tri thức, đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhìn từ ý nghĩa ấy, Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD gợi lại tinh thần xuyên suốt từ buổi đầu của Ngày Nhà giáo Việt Nam, là lời nhắc nhở sâu sắc về ý nghĩa nguyên bản của tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Sự tri ân thực chất và thiết thực nhất là xã hội, phụ huynh và học sinh đồng hành, thấu cảm và chia sẻ với nhà giáo. Đây chính là dịp để xã hội ghi nhận những đóng góp và tiếp thêm sức mạnh cho những người đang gánh vác sứ mệnh “trồng người”.

Trong bối cảnh ngành Giáo dục đang nỗ lực đổi mới toàn diện, việc tổ chức kỷ niệm thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương cũng là một biểu hiện ứng xử văn hóa nhằm không ngừng vun đắp ý nghĩa của ngày lễ này. Với tinh thần đó, đạo lý "tôn sư trọng đạo" tiếp tục được củng cố, trong sự đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh được trưởng thành vững vàng cả về thể chất, trí tuệ, tâm lý, đạo đức và kỹ năng xã hội; trong sự quan tâm thiết thực của toàn xã hội đến sự nghiệp phát triển giáo dục, đặc biệt là sự chăm lo cho đời sống và điều kiện làm nghề của thầy cô.

Qua đó, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 sẽ luôn là ngày hội của cảm xúc, của sự kết nối tâm hồn giữa thầy và trò, của hành động tri ân thực sự từ cảm xúc và lòng biết ơn chân thành để cùng hướng tới sự phát triển toàn diện.