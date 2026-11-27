Giá vàng trong nước tiếp tục tạo đáy trong năm 2026 khi giảm thêm 300.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 27/11. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Đáng chú ý, áp lực giảm giá đã kéo dài suốt một tuần qua. Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng liên tục dao động quanh ngưỡng 134 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tính trong 7 ngày gần nhất, mỗi lượng vàng đã mất khoảng 2 triệu đồng.

Mức giảm này càng trở nên đáng kể khi đặt cạnh chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đang duy trì. Riêng tại SJC, chênh lệch giữa hai chiều mua - bán lên tới 5 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng một tuần trước đến nay đang chịu khoản lỗ 7 triệu đồng/lượng.

Không đứng ngoài xu hướng giảm, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm trong phiên sáng nay. Mức giảm phổ biến tại nhiều doanh nghiệp lên tới gần nửa triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128 - 134 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, mặt hàng này được giao dịch quanh 126,3 - 132,5 triệu/lượng, thấp nhất thị trường.

Trong khi, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,5 - 133,5 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch tại 128,5 - 132,5 triệu/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở 132,7 triệu đồng và bán ra ở 134,2 triệu/lượng.

Trái với diễn biến trong nước, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đang tăng gần 60 USD/ounce, tương đương mức tăng ròng 1,65%, lên 3.621 USD/ounce.

Các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với ước tính ban đầu trong quý III, trong khi lạm phát tiếp tục đi lên trong tháng 10. Những tín hiệu này khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 và có thêm một đợt điều chỉnh vào đầu năm 2027.

Trong báo cáo mới đây, các nhà phân tích tại TD Securities nhận định những rủi ro hiện hữu vẫn khiến thị trường khó xác định liệu vàng và toàn bộ nhóm kim loại quý đã thực sự tạo đáy hay chưa. Dù vậy, xét trong dài hạn, nhóm phân tích vẫn đánh giá vàng và các kim loại quý còn dư địa tăng giá đáng kể.

Ở một diễn biến khác, thị trường chứng khoán tại nhiều khu vực cũng chịu áp lực bán mạnh sau khi Mỹ đưa ra một loạt đề xuất thuế quan mới, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Áp lực thua lỗ trên thị trường cổ phiếu có thể buộc một bộ phận nhà đầu tư bán bớt các tài sản khác, trong đó có kim loại quý, để bổ sung thanh khoản và bù đắp các khoản lỗ.