G20 trước phép thử đồng thuận

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Atlanta (Mỹ) khép lại ngày 31-10, song những bất đồng giữa các thành viên cho thấy con đường tìm kiếm tiếng nói chung tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tới vẫn còn nhiều trở ngại.

Sự hiện diện của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại hội nghị, cùng với thỏa thuận mua dầu diesel của Nga được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó, được xem là những động thái mới trong quan hệ Nga - Mỹ, giữa lúc Washington tìm cách đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu.

Tuy nhiên, ngày 31-10, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo không nên kỳ vọng thỏa thuận diesel sẽ giúp quan hệ hai nước cải thiện đáng kể, bởi những bất đồng căn bản vẫn tồn tại và các biện pháp trừng phạt chưa được tháo gỡ.

Bất đồng cũng bộc lộ quanh quyết định của Mỹ không mời Nam Phi tham dự hội nghị và đề xuất kết nạp Ba Lan vào G20. Theo truyền hình Channel NewsAsia (Singapore), sự vắng mặt của Nam Phi đặt ra câu hỏi về tính bao trùm và vai trò đại diện của G20, diễn đàn vốn được hình thành nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các nền kinh tế có lợi ích và quan điểm khác biệt.

Trong khi đó, Báo The Straits Times nhận định, khi các xung đột địa chính trị ngày càng tác động sâu rộng đến thương mại, năng lượng và chuỗi cung ứng, khả năng duy trì đối thoại và tìm kiếm đồng thuận có ý nghĩa quan trọng đối với vai trò của G20.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ mong muốn các đối tác tăng cường phối hợp ứng phó với những cuộc khủng hoảng đan xen, đe dọa nguồn cung năng lượng, lương thực, hoạt động thương mại và tự do hàng hải.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, việc duy trì chuỗi cung ứng thông suốt đối với năng lượng, lương thực, phân bón và khoáng sản thiết yếu có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng toàn cầu.

Những lợi ích kinh tế chung này vẫn là cơ sở để G20 thúc đẩy hợp tác thực chất, ngay cả khi các thành viên chưa tìm được tiếng nói chung về những xung đột quốc tế.