Dương Quá đẹp nhất

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Dương Quá không chỉ nổi tiếng bởi võ công hay mối tình đầy trắc trở với Tiểu Long Nữ. Nhân vật còn được miêu tả là một mỹ nam có khí chất đặc biệt, vừa phong lưu, ngạo nghễ vừa có phần tinh quái. Chính vì vậy, mỗi lần Thần điêu hiệp lữ được chuyển thể, việc lựa chọn diễn viên đảm nhận Dương Quá luôn trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Trải qua nhiều thập kỷ, màn ảnh Hoa ngữ từng chứng kiến không ít Dương Quá. Lưu Đức Hoa trong bản năm 1983 mang vẻ ngoài sáng sủa, trẻ trung. Lý Minh Thuận ở phiên bản 1998 lại có nét trưởng thành, phong trần. Nhậm Hiền Tề năm 1998 theo hướng nam tính, từng trải, trong khi Huỳnh Hiểu Minh năm 2006 gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật và khí chất mạnh mẽ. Đến Trần Hiểu năm 2014, Dương Quá tiếp tục được xây dựng theo hình tượng mỹ nam cổ trang trẻ trung, thư sinh.

Cổ Thiên Lạc trong tạo hình Dương Quá năm 1995, được xem là một trong những phiên bản kinh điển nhất trên màn ảnh.

Mỗi phiên bản đều có điểm mạnh riêng, nhưng Cổ Thiên Lạc vẫn là trường hợp đặc biệt. Khi đảm nhận Dương Quá trong Thần điêu hiệp lữ năm 1995, nam diễn viên mới khoảng 25 tuổi. Gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng đường nét sắc nét giúp Cổ Thiên Lạc gần như đáp ứng hoàn hảo hình dung về một Dương Quá trẻ tuổi. Quan trọng hơn, anh không chỉ đẹp theo kiểu thư sinh mà còn có nét ngông nghênh và tinh quái, rất phù hợp với tính cách nhân vật.

Đây cũng chính là điểm khiến Dương Quá của Cổ Thiên Lạc khác biệt. Nhân vật của Kim Dung vốn không phải mẫu anh hùng khuôn mẫu như Quách Tĩnh. Dương Quá thông minh, nhạy cảm, bướng bỉnh, đôi lúc hành động theo cảm xúc và luôn có một phần nổi loạn trong tính cách. Cổ Thiên Lạc thể hiện khá rõ những đặc điểm ấy thông qua ánh mắt, biểu cảm và cách nhân vật đối diện với những người xung quanh. Vẻ ngoài càng đẹp, sự ngạo nghễ ấy càng khiến Dương Quá trở nên cuốn hút.

Lưu Đức Hoa mang đến một Dương Quá trẻ trung, phóng khoáng trong phiên bản kinh điển năm 1983.

Truyền thông Trung Quốc nhiều lần nhắc đến phiên bản năm 1995 khi bàn về những bản chuyển thể kinh điển của tác phẩm. Đặc biệt, hình ảnh Cổ Thiên Lạc trong trang phục cổ trang trắng, đứng cạnh Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng đã trở thành một trong những tạo hình kinh điển của dòng phim võ hiệp Hong Kong. Sau nhiều năm, hình ảnh ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng hoặc cuộc bình chọn liên quan đến những mỹ nam cổ trang được yêu thích.

Nếu Cổ Thiên Lạc đại diện cho vẻ đẹp thanh tú và có phần “tà”, Lưu Đức Hoa lại mang đến một Dương Quá sáng sủa, chính trực hơn. Đây là phiên bản gắn với thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Hong Kong và cũng có sức ảnh hưởng lớn đối với khán giả thế hệ trước. Tuy nhiên, khi đặt cạnh hình tượng trong nguyên tác, nhiều khán giả vẫn cho rằng Dương Quá của Cổ Thiên Lạc thể hiện rõ hơn nét bất cần, phong lưu và khó đoán của nhân vật.

Huỳnh Hiểu Minh lại là một trường hợp khác. Dương Quá năm 2006 sở hữu vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ và trưởng thành. Tạo hình này từng gây nhiều tranh luận nhưng cũng giúp Huỳnh Hiểu Minh chứng minh sức hút của một mỹ nam cổ trang. Trong khi đó, Trần Hiểu của năm 2014 được đánh giá cao về ngoại hình với gương mặt trẻ trung, đường nét hài hòa và phong thái thư sinh. Nếu chỉ xét tiêu chí “mỹ nam cổ trang”, cả hai đều có lợi thế riêng.

Lý Minh Thuận ghi dấu với Dương Quá trưởng thành, phong trần trong bản chuyển thể năm 1998.

Lý Minh Thuận cũng là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến những Dương Quá đẹp trên màn ảnh. Phiên bản năm 1998 của nam diễn viên Singapore mang vẻ phong trần và trưởng thành, phù hợp với giai đoạn Dương Quá đã trải qua nhiều biến cố. Tuy nhiên, phong cách này lại thiên về sự nam tính hơn là nét tinh quái, ngạo nghễ vốn khiến nhân vật trở nên đặc biệt.

Cuối cùng, câu hỏi “ai là Dương Quá đẹp nhất?” vẫn không có đáp án tuyệt đối bởi mỗi thế hệ khán giả có một chuẩn mực riêng. Nhưng nếu đặt ngoại hình cạnh khí chất và khả năng tái hiện tinh thần nhân vật, Cổ Thiên Lạc vẫn là cái tên có lợi thế rõ rệt. Anh không chỉ sở hữu diện mạo phù hợp với mỹ nam trong thế giới Kim Dung mà còn tạo ra một Dương Quá vừa đẹp, vừa ngông, vừa có nét lãng tử rất khó sao chép.

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với vẻ ngoài nam tính khi hóa thân thành Dương Quá năm 2006.

Hơn 30 năm sau phiên bản 1995, màn ảnh vẫn liên tục xuất hiện những Dương Quá mới. Có người trẻ hơn, có người nam tính hơn, cũng có người sở hữu diện mạo được đánh giá là sát với hình dung của độc giả. Thế nhưng, với một bộ phận lớn khán giả, hình ảnh Cổ Thiên Lạc trong Thần điêu hiệp lữ vẫn là chuẩn mực khó thay thế. Bởi đôi khi, một nhân vật kinh điển không được nhớ đến bởi người đầu tiên đóng vai, mà bởi người khiến khán giả tin rằng Dương Quá ngoài đời thực có lẽ chính là như thế.