Những nữ diễn viên từng có màn đấu võ đáng nhớ với Chân Tử Đan

Nhắc đến Chân Tử Đan, khán giả thường nhớ đến những màn đối đầu nảy lửa với các cao thủ nam như Hồng Kim Bảo, Triệu Văn Trác hay An Chí Kiệt. Tuy nhiên, trong hành trình kéo dài nhiều thập kỷ của nam diễn viên, không ít nữ đồng nghiệp cũng từng trở thành đối tác đáng chú ý trong các cảnh hành động. Họ không chỉ xuất hiện để làm nền cho những màn phô diễn võ thuật của Chân Tử Đan mà còn trực tiếp tham gia vào những phân cảnh đòi hỏi tốc độ, sức mạnh và khả năng kiểm soát cơ thể.

Một trong những cái tên đáng nhớ nhất là Dương Lệ Thanh, nữ diễn viên từng được xem là một trong những “đả nữ” tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong cuối thập niên 1980. Cô hợp tác với Chân Tử Đan trong Royal Warriors IV: In the Line of Duty 4 năm 1989. Bộ phim do Viên Hòa Bình đạo diễn, với Chân Tử Đan và Dương Lệ Thanh cùng đảm nhận vai cảnh sát, tạo nên nhiều trường đoạn hành động có tiết tấu nhanh và dữ dội.

Chân Tử Đan và Dương Lệ Thanh tạo nên những màn phối hợp võ thuật ấn tượng trên màn ảnh.

Điều khiến màn kết hợp này đặc biệt nằm ở sự tương phản nhưng ăn ý giữa hai phong cách. Chân Tử Đan khi đó nổi tiếng với những cú đá nhanh, mạnh và lối đánh thiên về tính thực chiến, trong khi Dương Lệ Thanh sở hữu nền tảng võ thuật cùng khả năng thực hiện những động tác có độ khó cao. Sự phối hợp giữa hai người vì thế mang đến cảm giác quyết liệt, thay vì kiểu dàn dựng thường thấy khi nữ nhân vật chỉ đóng vai trò hỗ trợ nam chính.

Dương Lệ Thanh cũng không phải một nữ diễn viên chỉ được lựa chọn vì hình tượng. Trước khi hợp tác với Chân Tử Đan, cô đã có kinh nghiệm với dòng phim hành động và từng đảm nhận những vai diễn đòi hỏi thể lực cao. Truyền thông Hong Kong và Trung Quốc nhiều lần nhắc đến cô như một trong những gương mặt tiếp nối thế hệ “đả nữ” nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong. Chính nền tảng đó giúp Dương Lệ Thanh có thể đứng cùng Chân Tử Đan trong những cảnh hành động mà không bị lép vế.

Một trường hợp khác thuộc thế hệ sau là Cảnh Điềm trong Special ID năm 2013. Đây là dự án đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của nữ diễn viên sang dòng phim hành động hiện đại, trong khi Chân Tử Đan vừa đóng chính vừa tham gia chỉ đạo võ thuật. Nam diễn viên xây dựng hệ thống chiến đấu mang hơi hướng thực chiến, kết hợp nhiều môn võ và kỹ thuật cận chiến để tạo cảm giác mạnh mẽ, chân thật hơn.

Chân Tử Đan và Cảnh Điềm trong Special ID

Đáng chú ý, Cảnh Điềm chủ động hạn chế sử dụng diễn viên đóng thế trong nhiều cảnh nguy hiểm. Cô từng thực hiện những phân đoạn truy đuổi và hành động có độ khó cao, đồng thời phải phối hợp liên tục với Chân Tử Đan. Nam diễn viên cũng trực tiếp hướng dẫn và điều chỉnh các động tác để bạn diễn nữ có thể hoàn thành cảnh quay an toàn nhưng vẫn giữ được sự quyết liệt cần thiết.

Trong Special ID, Cảnh Điềm không có một trận đấu tay đôi kéo dài với Chân Tử Đan theo kiểu đối đầu truyền thống. Tuy nhiên, cả hai có nhiều cảnh hành động phối hợp, đặc biệt ở những phân đoạn truy đuổi, giao chiến và giải vây. Đây cũng là cơ hội để Cảnh Điềm cho thấy khả năng thực hiện các cảnh võ thuật thay vì chỉ dựa vào hình ảnh hay kỹ xảo.

Nhìn lại, Dương Lệ Thanh và Cảnh Điềm đại diện cho hai giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của Chân Tử Đan. Nếu Dương Lệ Thanh xuất hiện vào thời kỳ phim hành động Hong Kong đang ở đỉnh cao và cùng anh tạo nên những màn giao đấu mang đậm chất “đả nữ”, Cảnh Điềm lại cho thấy cách Chân Tử Đan đưa phong cách hành động hiện đại, thực chiến vào những dự án sau này.

Những màn phối hợp ấy cũng cho thấy một khía cạnh khác trong sự nghiệp của Chân Tử Đan: anh không chỉ cần những đối thủ nam đủ sức tạo nên cuộc chiến ngang tài, mà còn biết cách xây dựng hình ảnh các nữ nhân vật có khả năng hành động độc lập. Từ Dương Lệ Thanh đến Cảnh Điềm, mỗi người mang đến một màu sắc riêng, góp phần khiến những bộ phim có Chân Tử Đan không chỉ được nhớ đến bởi những màn võ thuật của nam chính mà còn bởi các nữ nhân vật đủ mạnh để tự mình tạo dấu ấn.