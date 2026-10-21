Đừng treo 'mỡ' trước miệng 'mèo'!

Công an phường Hòa Khánh dán giấy nhắc nhở người dân bảo quản tài sản, không để xe qua đêm ngoài đường.

- À, chuyện Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) dán giấy nhắc nhở người dân có thói quen để xe cộ qua đêm ngoài hiên nhà, vỉa hè ấy đó Tư Hòa Khánh. Trong các ca tuần tra đêm khuya, Công an phường Hòa Khánh phát hiện nhiều trường hợp xe máy để ngoài vỉa hè qua đêm nhưng không khóa xe, không có người trông giữ. Để nâng cao ý thức tự quản, bảo vệ tài sản, lực lượng tuần tra đã dán giấy nhắc nhở ngay trên phương tiện nhằm thông tin, cảnh báo chủ xe về nguy cơ mất trộm tài sản và nâng cao ý thức phòng ngừa.

- Việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự thân thiện, gần gũi của lực lượng Công an, nhưng theo Tư ý thức tự giác bảo vệ tài sản của người dân mới là chính.

- Tư nói rất chính xác, bởi trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì yếu tố chủ động phòng ngừa là rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế vẫn có một bộ phận người dân nhiều khi hay “tự tin” dẫn đến chủ quan khi cứ xe cộ ngoài hiên rồi đi ngủ mà không khoá cổng. Chỉ một phút chủ quan, một chiếc xe không được khóa cẩn thận, một chiếc điện thoại để hớ hênh đều có thể trở thành cơ hội để kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp.

- Đúng rồi, vì sự chủ quan, bất cẩn của chủ nhà đã “khơi gợi” ý đồ xấu của kẻ gian vì bỗng dưng thấy cơ hội.

- Người xưa đã dặn: “Cẩn tắc vô ưu” nên người dân cần chú ý bảo quản tài sản như khuyến cáo của lực lượng Công an TP Đà Nẵng là phải phòng ngừa từ gốc, bởi bảo vệ tài sản tốt nhất vẫn là nâng cao cảnh giác và không để sơ hở tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động. Bề Tui thiết nghĩ, mọi người cần thấm nhuần quan điểm phòng chống tội phạm không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mới vững mạnh.