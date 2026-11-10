Đừng biến gầm cầu thành điểm đỗ xe

Khu vực này thường xuyên đông đúc, các phương tiện đi qua luôn phải di chuyển chậm, có thời điểm xảy ra ùn tắc. Anh Trường nói với vợ:

- Em nhìn kìa, ô tô đỗ kín hai bên gầm cầu vượt thế kia, đường đã đông lại càng thêm chật chội. Đi qua đây là phải hết sức cẩn thận.

- Nhiều người cứ thấy chỗ trống là đỗ, chẳng nghĩ đến việc ảnh hưởng tới người khác. Nhất là các xe từ đường Bưởi muốn rẽ vào phố Đội Cấn bị ô tô đỗ che khuất tầm nhìn nên rất khó quan sát phương tiện đi tới, anh nhỉ - chị Hạnh lo lắng.

- Nguy hiểm nhất là lúc các phương tiện cùng chuyển hướng, chỉ cần thiếu quan sát một chút là có thể xảy ra va chạm - anh Trường bức xúc.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Trường và chị Hạnh mong muốn lực lượng chức năng phường Ngọc Hà cùng các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, rà soát việc dừng, đỗ ô tô tại khu vực trên; xác định rõ những vị trí được phép đỗ và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Giữ gìn trật tự, an toàn giao thông cần bắt đầu từ ý thức của mỗi người và sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của cơ quan chức năng.