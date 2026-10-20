Đồng thuận lòng dân mở đường cao tốc

Đơn vị thi công tập trung máy móc san ủi mặt bằng khu tái định cư bản Lịch Cang, xã Mường Lạn.

Tại điểm tái định cư bản Lịch Cang, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Mặt bằng được san ủi theo quy hoạch để chuẩn bị điều kiện xây dựng hạ tầng, bố trí nơi ở mới cho những hộ dân thuộc diện phải di chuyển do ảnh hưởng của dự án. Với người dân nơi đây, việc sớm hoàn thành khu tái định cư có ý nghĩa thiết thực, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm chuyển đến nơi ở mới khi dự án triển khai.

Theo phương án quy hoạch, khu tái định cư bản Lịch Cang có diện tích khoảng 2,5ha, bố trí 27 lô tái định cư. Cùng với đất ở, khu tái định cư được đầu tư hệ thống đường giao thông nội bộ, thoát nước, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và nhà văn hóa cộng đồng. Các hạng mục nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân sau khi chuyển đến nơi ở mới.

Để có mặt bằng triển khai, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án cũng như quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân đã thể hiện sự đồng tình với chủ trương, sẵn sàng phối hợp để việc xây dựng khu tái định cư được triển khai thuận lợi.

Ông Quàng Văn Thân, trưởng bản Lịch Tở, xã Mường Lạn cho biết: “Trong bản có nhà của 6 hộ dân nằm trên tuyến chính của cao tốc phải di dời. Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng tình với phương án hỗ trợ bồi thường, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công khi được chuyển đến nơi ở mới. Hiện nay, khu tái định cư đang được triển khai bà con rất phấn khởi. Chúng tôi mong muốn công trình sớm hoàn thành để các hộ bị ảnh hưởng có nơi ở ổn định”.

Ông Quàng Văn Thân (ngoài cùng bên trái), trưởng bản Lịch Tở, xã Mường Lạn tuyên truyền vận động người dân trong bản đồng tình với phương án hỗ trợ bồi thường tái định cư dự án cao tốc.

Tại xã Mường Phăng, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu tái định cư cũng đang triển khai. Ở khu tái định cư bản Lọng Luông, máy móc đã được huy động san ủi mặt bằng. Các hộ dân có đất thuộc phạm vi thu hồi của dự án đã đồng ý bàn giao đất, phối hợp với chính quyền và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Ông Cứ A Chu, người dân bản Lọng Luông có 7.000m² ruộng lúa thuộc khu vực xây dựng khu tái định cư. Sau khi thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định, gia đình ông tập trung thu hoạch lúa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ở bản Yên, xã Mường Phăng, gia đình ông Lò Văn San phải di dời, bố trí tái định cư. Gia đình ông San có hơn 1.000m² đất, gồm nhà ở ba tầng và đất ở liền kề; hiện đang kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, đem lại thu nhập trên 30 triệu đồng mỗi tháng. Việc thu hồi đất tác động trực tiếp đến nơi ở và hoạt động kinh doanh của gia đình. Dù vậy, thực hiện chủ trương triển khai dự án, gia đình ông đã đồng ý với phương án bồi thường. Ông San chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn khu tái định cư sớm hoàn thành để sớm ổn định cuộc sống”.

Sự đồng thuận của người dân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, ngay cả khi quá trình thực hiện dự án ảnh hưởng đến đất sản xuất, nhà ở hoặc sinh kế. Đây là cơ sở để chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với người dân giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng gắn với quyền lợi chính đáng của các hộ dân.

Cán bộ Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh tuyên truyền vận động người dân bản Yên, xã Mường Phăng đồng thuận với phương án đền bù, hỗ trợ của Nhà nước.

Theo báo cáo tiến độ tại xã Mường Phăng, điểm tái định cư Lọng Luông, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được tổ chức thẩm định, niêm yết công khai đối với 10/10 hộ dân và 1 tổ chức có đất bị thu hồi. Diện tích thu hồi, bao gồm cả khu vực bãi thải phục vụ hai điểm tái định cư là 2,1ha, kinh phí dự kiến 4,4 tỷ đồng.

Tại điểm tái định cư bản Xôm, địa phương đang tổ chức thẩm định phương án đối với 40/40 hộ dân và 1 tổ chức, với diện tích đất thu hồi khoảng 1,87ha; số tiền bồi thường, hỗ trợ dự kiến 5,3 tỷ đồng.

Ông Đặng Đình Đắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên cho biết: “Thời gian qua, Ban phối hợp rất tích cực với UBND xã Mường Phăng và các cơ quan chuyên môn triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công các điểm tái định cư. Đến nay, các hộ dân có đất bị thu hồi tại điểm tái định cư bản Lọng Luông đã đồng tình với phương án bồi thường. Đồng thời, Ban cũng đã ký kết hợp đồng thi công với các nhà thầu có đủ năng lực để rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo bà con thuộc diện tái định cư sớm ổn định cuộc sống và sớm ban giao mặt bằng để triển khai dự án”.

Đơn vị thi công tập trung máy móc san ủi mặt bằng khu tái định cư bản Lọng Luông, xã Mường Phăng.

Khi mặt bằng được bàn giao, các khu tái định cư sớm hoàn thành và quyền lợi của người dân được bảo đảm, dự án sẽ có thêm điều kiện để triển khai theo kế hoạch. Tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang được kỳ vọng mở rộng kết nối giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết giữa Điện Biên với các địa phương trong khu vực. Sự đồng thuận của người dân, cùng với trách nhiệm của các cơ quan chức năng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi.