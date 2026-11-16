Đồng hành cùng học sinh cuối cấp

Trường THPT Sốp Cộp.

Trong tiết học hướng nghiệp tại Trường THPT Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, giáo viên trực tiếp trao đổi, gợi mở để học sinh tìm hiểu về ngành nghề, cơ sở đào tạo và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhiều em chủ động đặt câu hỏi về tuyển sinh đại học, cao đẳng, các trường quân đội, công an và những ngành nghề phù hợp với điều kiện gia đình. Qua đó, học sinh có thêm thông tin về yêu cầu tuyển sinh, đặc thù của từng ngành học, từng bước nhận diện năng lực, sở trường để lựa chọn hướng đi phù hợp.

Có nguyện vọng thi vào trường quân đội, em Lê Văn Sơn, học sinh lớp 12, đã sớm xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch học tập cho bản thân. Qua các buổi tư vấn hướng nghiệp, Sơn hiểu rõ hơn về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh và những yêu cầu cần chuẩn bị. Đây cũng là động lực để em tập trung ôn luyện, chủ động bổ sung kiến thức và tích cực rèn luyện mỗi ngày, từng bước hiện thực hóa ước mơ.

Mỗi học sinh có năng lực, sở trường và nguyện vọng riêng, vì vậy, nhà trường chú trọng tư vấn sát với nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Nội dung hướng nghiệp được giáo viên lồng ghép trong các môn học, kết hợp trao đổi, tư vấn trực tiếp, giúp học sinh tìm hiểu đặc điểm, yêu cầu của từng ngành nghề, có thêm cơ sở lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân.

Giờ ôn luyện của cô và trò Trường THPT Sốp Cộp.

Song song với công tác hướng nghiệp, Trường THPT Sốp Cộp tập trung tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12. Căn cứ nguyện vọng đăng ký môn thi và kết quả khảo sát năng lực học tập, nhà trường bố trí các lớp ôn tập vào buổi chiều, xây dựng nội dung giảng dạy phù hợp với từng nhóm học sinh. Trọng tâm là hệ thống hóa kiến thức cơ bản, rèn kỹ năng làm bài, hướng dẫn phương pháp giải quyết các dạng câu hỏi, giúp học sinh chủ động bổ sung kiến thức còn thiếu và nâng cao kết quả học tập.

Trong mỗi buổi ôn tập, giáo viên trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những nội dung học sinh chưa nắm vững, đồng thời giúp các em rà soát kiến thức, điều chỉnh phương pháp học và rèn luyện kỹ năng làm bài. Nội dung giảng dạy được phân hóa theo năng lực từng nhóm: với học sinh còn hạn chế, giáo viên tập trung củng cố kiến thức nền tảng, hướng dẫn phương pháp học và giải các dạng bài cơ bản; đối với học sinh có nền tảng tốt, tăng cường luyện tập nâng cao, phát triển tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Cách tổ chức này giúp mỗi em có lộ trình ôn luyện phù hợp, từng bước cải thiện kết quả học tập.

Giờ học hướng nghiệp tại Trường THPT Sốp Cộp.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Sốp Cộp có 8 lớp với hơn 300 học sinh khối 12. Xác định công tác ôn tập, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công giáo viên phụ trách từng môn, tổ chức rà soát năng lực và nguyện vọng của học sinh để điều chỉnh nội dung giảng dạy. Quá trình ôn tập được triển khai có trọng tâm, gắn với việc theo dõi kết quả học tập và mức độ tiếp thu của từng em.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức tư vấn tuyển sinh, cung cấp thông tin về ngành đào tạo, điều kiện xét tuyển, yêu cầu đầu vào và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Những thông tin này giúp học sinh có thêm cơ sở cân nhắc, lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện gia đình. Việc định hướng từ sớm cũng giúp các em chủ động xác định mục tiêu, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chặng đường học tập, lập nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT.

Chủ động ôn tập gắn với định hướng nghề nghiệp từ sớm đang giúp học sinh Trường THPT Sốp Cộp có sự chuẩn bị toàn diện hơn về kiến thức, kỹ năng và tâm thế. Với sự đồng hành của nhà trường, thầy cô và gia đình, các em học sinh khối 12 đang nỗ lực học tập, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng và những lựa chọn trên chặng đường phía trước.