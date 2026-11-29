Linh mục Maillard, quản xứ Phú Thượng, đứng giữa vườn cà phê của mình năm 1898. Ảnh: André Salles

Những thử nghiệm này có lúc phát triển mạnh, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế do điều kiện đất đai và khí hậu.

Dấu xưa đồn điền chè, cà phê

Đồn điền là một trong những phương thức giúp chính quyền bảo hộ Pháp đẩy nhanh quá trình thuộc địa hóa nền nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 5/9/1888, Toàn quyền Richaud ban hành quy định cung cấp đất nông nghiệp bỏ hoang với giá tượng trưng 1 piastre/ha; diện tích cấp cho mỗi người ban đầu không quá 100 ha, đến ngày 28/4/1899 được nâng lên 500 ha.

Ở Đà Nẵng, Camille Paris và cha Maillard là những người đi tiên phong. Năm 1891, Paris lập đồn điền tại làng Phong Lệ, cách trung tâm nhượng địa khoảng 7 km, trồng cà phê, cau và hồ tiêu.

Cha Maillard chú ý đến cây chè trong thời gian truyền đạo ở Phú Thượng. Năm 1894, ông mua 240 ha đất để lập đồn điền, đồng thời trồng thử cà phê gần nhà thờ.

Nói về những thử nghiệm này, trung úy Debay trong La colonisation en Annam (Paris, 1904) viết: “Từ những kinh nghiệm thu được ở Martinique (phía đông biển Caribe), năm 1891, Paris đã giới thiệu văn hóa trồng trọt cà phê đến với Đà Nẵng. Cũng trong thời gian này, cha Maillard cũng khởi xướng việc trồng trọt và chế biến trà ở đó. Việc trồng thử nghiệm cà phê ở một môi trường mới đòi hỏi nhiều nỗ lực cũng như sự tốn kém chi phí mà Camille Paris đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm”.

Năm 1896, đồn điền của Paris được chuyển giao cho De Pongerville, cựu sĩ quan Pháp. Khu đất có khoảng 25 ha, với hàng chục nghìn cây cà phê Liberia, cùng cau và tiêu.

Từ những thử nghiệm ban đầu, việc trồng chè dần phát triển ở Phú Thượng và các vùng lân cận. Năm 1895, Jules Joseph Henri Lombard lập đồn điền chè, đồng thời xây dựng cơ sở chế biến tại Xuân Lộc.

Công ty Lombard et Cie được thành lập cuối năm 1894 cùng với Leroy, nhằm khai thác các vườn chè hiện có và mở rộng diện tích trồng. Công ty mua lại, thuê vườn chè của người dân, tổ chức cắt tỉa theo phương pháp mới và nhập máy móc từ Sri Lanka.

Trong chuyến thăm Đà Nẵng năm 1900, Henri Turot trong Indo-Chine, Philippines, Chine, Japon (Paris, 1901) ghi nhận: “Kể từ khi khởi sự đến nay đã hơn 4 năm, đồn điền Lombard đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nó. Ngoài 2 triệu gốc chè mua lại từ người dân bản xứ, đồn điền hiện có 300.000 cây chè vừa được trồng cùng với 25.000 cây cà phê. Ngay giữa đồn điền, một nhà máy sơ chế đã được lắp đặt để tiến hành các công đoạn như làm héo, sấy, cuộn trà, lên men, phân loại và đóng gói.

Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận và nếu thành công sẽ ảnh hưởng đến tương lai của xứ thuộc địa. Chúng ta luôn nghĩ rằng, Đông Dương chỉ có thể trồng lúa, đồn điền ở Đà Nẵng là một bằng chứng cho thấy trà, cà phê, ca cao có thể trồng được ở khu vực Trung Kỳ”.

Phơi chè tại Nhà máy Lombard năm 1898. Ảnh: André Salles

Từ thu hẹp đến tan rã

Trong những thập niên tiếp theo, các công ty trà vẫn tìm cách mở rộng hoạt động ở Trung Kỳ. Công ty Trà Đông Dương thành lập tại Paris ngày 2/2/1924, lập đồn điền chè Đức Phú, gần khu vực Tam Kỳ, và xây nhà máy chế biến ngay tại đồn điền.

Đến cuối năm 1925, công ty khai hoang 253 ha, trong đó 223 ha trồng chè và 30 ha làm vườn ươm. Năm 1927, Tổng Công ty Trà Đông Dương ra đời; năm 1929 chuyển trụ sở chính từ Sài Gòn ra Đà Nẵng.

Bản đồ kinh tế Quảng Nam công bố năm 1926 cho thấy Đà Nẵng còn có nhiều đồn điền khác: Padina ở Liên Chiểu rộng 170 ha; Fiàrd et Cie gần núi Bà Nà rộng 141 ha; Gravelle gần sông Cẩm Lệ rộng 50 ha; Péissier ở chân núi Phước Tường rộng 92 ha; David bên sông Cổ Cò rộng 3,6 ha.

Phần lớn đồn điền tập trung ở Hòa Vang, bên cạnh những cơ sở tại Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Thanh Khê.

Nhìn chung, các đồn điền ở Đà Nẵng trải qua ba giai đoạn: hình thành thử nghiệm vào cuối thế kỷ XIX, mở rộng trong những năm đầu thế kỷ XX, rồi dần thu hẹp từ khoảng thập niên 1920. Nguyên nhân chủ yếu là điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu: nắng nóng, hạn hán, mưa bão thường xuyên khiến việc trồng trọt và duy trì sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Dù không đạt được thành công lâu dài, các đồn điền đã đưa vào địa phương một số phương thức và kỹ thuật canh tác mới, đồng thời góp phần khẳng định giá trị của những sản phẩm nông nghiệp như trà Phú Thượng, thuốc lá Cẩm Lệ và ngô đỏ Hòa Vang.