Đối thoại để tháo gỡ từ cơ sở

Gần dân, lắng nghe dân

Xã Nhữ Khê là điểm đầu của dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, xã tăng cường gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời thông tin rõ về phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiếp nhận những vấn đề phát sinh.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ và Nhân dân xã Nhữ Khê.

Đồng chí Trần Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nhữ Khê cho biết, khi người dân có kiến nghị liên quan đến các công trình, dự án, xã tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất tùy theo nội dung phản ánh. Những vấn đề người dân còn băn khoăn được đưa ra trao đổi trực tiếp để tìm hướng giải quyết, tránh để kiến nghị kéo dài, phát sinh điểm nóng hoặc đơn thư vượt cấp. Sau mỗi cuộc đối thoại, xã phân công trách nhiệm cho từng thành viên UBND xã và các bộ phận tham mưu, xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết cụ thể; đồng thời kiểm tra tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện.

Với người dân, việc được trực tiếp hỏi, nghe giải thích cũng giúp hiểu rõ hơn những nội dung liên quan đến quyền lợi của gia đình.

Ông Phạm Văn Đệ, thôn Cây Sim, xã Nhữ Khê chia sẻ: “Ban đầu, gia đình tôi cũng cảm thấy chưa phù hợp khi phải thu hồi diện tích đất đang sử dụng. Sau khi được chính quyền địa phương và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, giải thích, gia đình hiểu hơn về chủ trương và thấy rằng khi có con đường sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Vì vậy, gia đình tôi hoàn toàn nhất trí và bàn giao toàn bộ diện tích nằm trong quy hoạch để thực hiện dự án”.

Nói đi đôi với làm

Không chỉ giải đáp những băn khoăn, việc lắng nghe ý kiến người dân còn cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Tại xã Tân Trịnh, từ kiến nghị của người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cây cầu qua suối và tuyến đường bê tông dài hơn 1 km tại thôn Nặm Khẳm được khởi công xây dựng từ tháng 5-2025, đến tháng 8-2026 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Cán bộ xã Thượng Lâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân ngay từ cơ sở.

Trước đây, vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Anh Phượng Minh Sự, thôn Nặm Khẳm chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi mùa mưa lũ đến, nước suối dâng cao khiến việc đi lại của bà con rất khó khăn, nguy hiểm. Từ khi có cầu, đường mới, việc đi lại đã thuận lợi hơn nhiều, trẻ em đến trường an toàn, người dân đi làm, giao thương cũng dễ dàng hơn”.

Theo đồng chí Tăng Trung In, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trịnh, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, xã tổng hợp, báo cáo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, không để kiến nghị kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, đối thoại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi không dừng lại ở việc lắng nghe, giải thích mà được tiếp nối bằng những hành động cụ thể. Mỗi kiến nghị cần được xác định rõ trách nhiệm giải quyết, thời hạn thực hiện và kết quả phản hồi để người dân theo dõi, giám sát. Khi những vấn đề chính đáng được quan tâm, giải quyết kịp thời, đối thoại không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân, tạo nền tảng đồng thuận để thực hiện các nhiệm vụ phát triển tại địa phương.