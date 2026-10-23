Đoàn kết giúp người nghèo

Trong tháng 8/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị trao mô hình sinh kế nuôi dê cho gia đình anh Vy Văn Lành, hộ cận nghèo ở thôn Phú Bình, xã Đồng Đăng. Việc hỗ trợ gồm 6 con dê giống và kinh phí làm chuồng trại, tổng trị giá gần 33 triệu đồng, tạo điều kiện để gia đình phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Anh Vy Văn Lành chia sẻ: Tôi rất xúc động và biết ơn trước sự quan tâm, kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng và sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Sự giúp đỡ này tiếp thêm động lực để gia đình tôi phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn dê thật tốt, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi để đàn dê phát triển, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

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Tại phường Kỳ Lừa, việc rà soát hoàn cảnh và kết nối nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chú trọng. Qua đó huy động sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức để chăm lo các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu, Công ty TNHH Quyết Thắng, khối 9, phường Kỳ Lừa đã nhận hỗ trợ 3 hộ nghèo, mỗi hộ 500 nghìn đồng/tháng trong 12 tháng, từ tháng 8/2026 đến hết tháng 7/2027, với tổng kinh phí 18 triệu đồng.

Ông Kiềng Chí Ái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Lừa cho biết: Các trường hợp được hỗ trợ đều là người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: con đã mất, sống đơn thân, sức khỏe yếu hoặc khuyết tật nặng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn kết nối Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh giúp đỡ gia đình 1 cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khối 6, phường Kỳ Lừa, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng tiền mặt và 20 kg gạo mỗi tháng; thời gian hỗ trợ trong 36 tháng, từ tháng 6/2026 đến tháng 6/2029.

Tại xã Đình Lập, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã cũng phát huy vai trò kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Bà Lê Thị Lậy, sinh năm 1977, ở thôn Quyết Tiến, xã Đình Lập, một mình nuôi hai con và một cháu ngoại, nguồn sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm qua, gia đình sống trong căn nhà trình tường cũ đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khiến bà chưa có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại nhà ở.

Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đình Lập đã kết nối, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tại thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng làm nhà mới. Khởi công từ tháng 9/2026, đến nay, ngôi nhà diện tích 50m² đã hoàn thành phần thô, lợp mái tôn, giúp gia đình từng bước ổn định chỗ ở, vơi bớt nỗi lo mỗi khi mưa gió.

Từ kết nối hỗ trợ nhà ở, sinh kế đến trợ giúp thường xuyên, các hoạt động kết nối của MTTQ đã góp phần đưa nguồn lực xã hội đến với những hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Để duy trì và mở rộng các hoạt động an sinh, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp các nguồn quỹ, tạo thêm nguồn lực chăm lo người nghèo và những người yếu thế trong cộng đồng.

Chung tay sẻ chia

Thông qua hệ thống MTTQ, tinh thần tương thân tương ái được chuyển hóa thành những nguồn lực thiết thực, góp phần giúp người nghèo và các trường hợp hoàn cảnh khó khăn vượt qua trở ngại, từng bước ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh được thực hiện theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2026, quỹ tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng, chi gần 5,1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội gồm: thăm, tặng quà dịp tết; chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng hạ tầng ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được MTTQ và các cấp, ngành, các xã, phường, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực ủng hộ các nguồn lực thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh phí thu ủng hộ cho công tác này trên địa bàn được trên 51 tỷ đồng, trong đó đã chi hỗ trợ trên 29 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, trong đó có hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với nguồn kinh phí, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát còn nhận được sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, lực lượng và cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực.

Đại úy Lý Hùng Mạnh, Trưởng Công an xã Vạn Linh chia sẻ: Thời gian qua, Công an xã luôn quan tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở cơ sở tham gia hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Gần đây nhất, trong tháng 10/2026, đơn vị đã phối hợp với lực lượng dân quân thôn Hàm Rồng hỗ trợ gia đình bà Tô Thị Tăm, thuộc diện hộ cận nghèo tháo dỡ nhà cũ để chuẩn bị xây dựng nhà ở mới. Qua đó, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng công an cơ sở với Nhân dân.

Cùng với đó, các tổ chức hội, đoàn thể cũng phát huy vai trò hỗ trợ hội viên khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Tiêu biểu là Quỹ “Hỗ trợ nông dân”, tạo điều kiện để hội viên có vốn đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập. Ông Triệu Quang Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Từ nguồn quỹ, các cấp hội chú trọng xây dựng quỹ, hướng dẫn lựa chọn mô hình, lập dự án, thẩm định hồ sơ, giải ngân và thu hồi vốn đúng thời hạn, bảo toàn nguồn vốn. Lũy kế từ năm 2020 đến nay, nguồn vốn vay từ Quỹ “Hỗ trợ nông dân” đã tạo điều kiện để các hộ vay phát triển chăn nuôi hơn 900 con trâu, bò; xây dựng 44 ao nuôi cá và cải tạo, trồng mới 380 vườn cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Qua đó góp phần giúp hội viên, nông dân, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Nhờ vậy, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm trở lại đây, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 3,7%/năm. Kết quả đó có sự đóng góp của nhiều giải pháp giảm nghèo, trong đó có vai trò kết nối, vận động nguồn lực của MTTQ và sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Mỗi căn nhà được dựng xây, mỗi mô hình sinh kế được trao đi hay khoản hỗ trợ được duy trì không chỉ giúp người dân vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm điều kiện để họ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên bằng chính sức lao động của mình.