Dịu dàng tháng mười

Nắng nóng gay gắt trong mùa Hè năm 2026 đã khiến 50.391 người tử vong tại châu Âu, trong đó gần 2/3 số ca có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra. Đây là kết quả nghiên cứu được công bố ngày 22/10 trên tạp chí Nature Health.