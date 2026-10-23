Dịu dàng tháng mười
Dịu dàng tháng mười
Thu đi trong dịu dặt,
Nắng thả gót nhẹ nhàng.
Mây khoe tà áo mỏng,
Tháng mười về bâng khuâng.
Trời xanh đến mênh mang,
Sương long lanh ngọn cỏ,
Hoa sữa thơm lối nhỏ,
Thì thầm lời tình yêu.
Nghe tiếng lòng phiêu diêu,
Gửi về anh nơi ấy.
Cuối trời anh có thấy,
Dịu dàng mảnh trăng cong.
Đêm tháng mười mênh mông,
Treo hai đầu nỗi nhớ.
Ru tiếng lòng trăn trở,
Hẹn một ngày chung đôi.
Bình minh rạng chân trời,
Sông cựa mình trở giấc,
Sóng trào dâng nỗi nhớ,
Dịu dàng tháng mười về.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/diu-dang-thang-muoi-3SNGqYjDg.html