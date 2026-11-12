Điều khiến Huyền Lizzie thay đổi

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) cho biết cô thường đọc sách trước khi đi ngủ hoặc trong những chuyến đi xa, đặc biệt là khi có thời gian nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh, thư thái. Thay vì tìm đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô quan tâm nhiều hơn đến các chủ đề về phụ nữ độc lập, cách xây dựng khí chất và hoàn thiện bản thân.

Những cuốn sách yêu thích của Huyền Lizzie

Theo Minh Huyền, sách trở thành điểm tựa tinh thần mỗi khi cô gặp khó khăn hoặc cảm thấy bế tắc. Chẳng hạn, khi một bộ phim không đạt được thành công như kỳ vọng, cô cũng buồn và có lúc mất phương hướng. Những cuốn sách giúp cô nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn, không quá tiêu cực hay đặt kỳ vọng quá lớn vào một kết quả.

Nữ diễn viên từng đọc những cuốn sách có nội dung về thăng trầm trong đời người. Ở đó, cô ấn tượng với thông điệp cuộc sống không thể lúc nào cũng ở trên đỉnh cao, mỗi người cần học cách chấp nhận cả những giai đoạn đi xuống.

Trong hàng chục cuốn sách đang sở hữu tại nhà, Huyền Lizzie thích nhất cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh, Yêu những điều không hoàn hảo hay Khi mọi điều không như ý…

Huyền Lizzie duy trì thói quen đọc sách trong khoảng 5 năm trở lại đây. Ảnh: NVCC.

Trong đó, Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu là một trong những cuốn sách về phái nữ nổi tiếng của tác giả Vãn Tình. Cuốn sách là câu chuyện cá nhân của tác giả xoay quanh những vấn đề như tình yêu, tình bạn, công việc, gia đình... Qua đó, tác giả truyền tải thông điệp phụ nữ hãy yêu thương, trân trọng chính mình và đề cao hạnh phúc cá nhân.

Còn bộ sách Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong lấy cảm hứng từ câu chuyện của doanh nhân Thomas. Tác phẩm mở ra hành trình tâm linh qua nhiều kiếp sống, đồng thời đề cập đến quy luật nhân quả, luân hồi và những bài học đạo đức trong cuộc đời.

Từ Atlantis, Ai Cập, Hy Lạp đến châu Mỹ, Thomas trải qua nhiều lần tái sinh với những thân phận khác nhau, khi là người thống trị, lúc trở thành kẻ bị trị, có khi giàu sang, cũng có lúc nghèo khổ. Những trải nghiệm ấy dần bồi đắp trí tuệ, giúp ông nhận ra bản thể thiêng liêng bên trong mỗi người mới là kho báu đích thực có thể đồng hành qua mọi kiếp sống.

Huyền Lizzie cho biết bản thân chủ yếu tìm đọc những tác phẩm xoay quanh phụ nữ, cách sống và sự phát triển cá nhân. Cô quan tâm đến tư duy của một người phụ nữ thành đạt, cách xây dựng khí chất cũng như hành trình để mỗi người có thể sống độc lập, tự tin hơn.

Cân bằng cảm xúc, thay đổi cách nhìn cuộc sống

Minh Huyền thừa nhận cô không phải người đọc nhiều, nhưng xem sách như một cách để cân bằng cảm xúc và điều chỉnh cách nhìn nhận cuộc sống. Nữ diễn viên cũng cho rằng việc đọc sách có ý nghĩa với quá trình xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có khí chất mà cô hướng tới, kể cả các nhân vật trên phim.

Theo cô, tư duy của một người phụ nữ cá tính, tự tin và độc lập sẽ tạo nên cách thể hiện khác biệt. Việc đọc không chỉ phục vụ công việc diễn xuất mà còn giúp cô hoàn thiện bản thân ngoài đời.

“Hoàn thiện bản thân ở ngoài cuộc sống, khi mình độc lập, cá tính, tự tin, điều may mắn sẽ đến với mình. Huyền thích là một người phụ nữ tỏa ra năng lượng như thế”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết việc tìm đọc sách về Phật pháp xuất phát từ mong muốn tiết chế tính cách mạnh mẽ, đôi khi hơi nóng nảy của bản thân. Cô muốn bình tâm hơn trước những sự việc xảy đến, tránh nóng nảy hoặc đưa ra quyết định vội vàng. Thay vào đó, cô học cách thả lỏng, biết đủ và chấp nhận những điều không thể thay đổi.

Đọc sách giúp Huyền Lizzie bình tâm hơn trước những sóng gió. Ảnh: NVCC.

Một trong những điều nữ diễn viên tâm đắc là học cách sống trọn vẹn với hiện tại. Cô lấy ví dụ về việc ăn uống: thay vì vừa ăn vừa sử dụng điện thoại, mỗi người nên tập trung cảm nhận món ăn và tận hưởng từng khoảnh khắc. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy giúp cô sống chậm lại, nhẹ nhàng hơn.

Minh Huyền cho biết cô bắt đầu đọc sách từ khoảng 5 năm trước. Trước đó, dù được bạn bè khuyên đọc, cô thường cảm thấy khó tập trung. Khi trưởng thành hơn, cuộc sống dần ổn định, cô có thêm thời gian để tìm đến sách với mong muốn nâng cao giá trị bản thân, mở rộng tư duy và điều chỉnh suy nghĩ.

Việc đọc cũng mang lại những lợi ích thiết thực cho nghề diễn. Theo Minh Huyền, sách giúp cô cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, cách diễn đạt và tư duy câu chữ.

Cô chia sẻ: “Đồng nghiệp trong nghề nói với tôi việc làm một diễn viên cũng nên đọc sách. Đọc cuốn sách xuất sắc nào cũng được, không nhất thiết phải cố định vào một chủ đề. Khi đọc sách, mình sẽ phát triển được câu cú, cách thoại, tư duy ngôn từ cập nhật hơn rất nhiều, tốt cho nghề của mình”.

Không chỉ tác động đến tư duy, sách còn giúp Minh Huyền thay đổi cách giao tiếp với những người xung quanh. Cô nhận thấy bản thân dần biết tiết chế sự nóng vội, trở nên dịu dàng, mềm mỏng và chậm rãi hơn trong cách trao đổi.

“Nếu đọc những cuốn sách về hoàn thiện bản thân, về một quý cô độc lập, cá tính mạnh mẽ, cách mình trao đổi hay giao tiếp với mọi người cũng sẽ dịu dàng, mềm mỏng, chậm rãi hơn, chứ không còn kiểu nhanh nhanh, cá tính hay bộp chộp nữa”, cô nói.

Với nữ diễn viên, đọc sách với cô chưa hẳn là một thói quen cố định, nhưng đã trở thành nhu cầu cần thiết. Cô tìm đến sách khi muốn cập nhật kiến thức, khi cảm thấy chông chênh hoặc đơn giản là nhận ra mình đã lâu chưa đọc. Đó cũng là cách để cô tìm lại sự mềm mại, nữ tính trong cách sống và ứng xử.

Với con trai, Minh Huyền không đặt ra yêu cầu phải đọc sách hay xem đây là hoạt động bắt buộc. Cô cho rằng sở thích đọc phụ thuộc vào mỗi người, nếu cha mẹ ép buộc, trẻ có thể không cảm thấy hứng thú. Vì vậy, cô để con tự lựa chọn những nội dung mình yêu thích.

Ngoài những cuốn phục vụ việc học, cậu bé đặc biệt thích tìm hiểu về bóng đá, nhất là sách viết về cuộc đời các cầu thủ.