Điều đặc biệt về tỷ phú Taylor Swift

Theo People, câu chuyện Taylor Swift từng trao tặng hàng nghìn cuốn sách cho Thư viện Công cộng Reading tại bang Pennsylvania (Mỹ) mới đây được nhắc lại, thu hút sự chú ý. Khoản quyên góp diễn ra vào tháng 10/2011, khi nữ ca sĩ mới 21 tuổi và đang trên đà phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Thời điểm đó, Thư viện công cộng Reading đối diện nhiều khó khăn tài chính do ngân sách địa phương bị cắt giảm, khiến hoạt động của các chi nhánh chịu áp lực lớn. Sau khi biết được tình hình thông qua truyền thông địa phương, Taylor Swift quyết định hỗ trợ hệ thống thư viện nằm gần nơi cô từng sinh sống.

Taylor Swift được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Reuters.

Thông qua sự hợp tác với nhà xuất bản Scholastic, nữ ca sĩ trao tặng 6.000 cuốn sách mới, tổng trị giá 68.000 USD. Số sách chủ yếu dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, được phân bổ đến cả bốn cơ sở của hệ thống thư viện. Danh mục sách được lựa chọn dựa trên nhu cầu của độc giả, bao gồm nhiều tác phẩm thiếu nhi, tiểu thuyết dành cho giới trẻ và những đầu sách phổ biến.

Đáng chú ý, mỗi cuốn sách đều được đánh dấu bằng một ngôi sao vàng trên gáy, cùng nhãn dán đặc biệt bên trong bìa để ghi nhận món quà từ Taylor Swift. Số sách sau đó được đưa vào hệ thống cho mượn, giúp độc giả tại Reading và các khu vực lân cận có thêm cơ hội tiếp cận những đầu sách mới.

Chia sẻ với Reading Eagle vào năm 2011, bà Bronwen Gamble, Phó giám đốc thư viện, đánh giá sự đóng góp của Taylor Swift còn góp phần khuyến khích thói quen đọc sách trong giới trẻ. Theo bà, sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ giúp việc đọc sách trở nên thú vị và hấp dẫn hơn đối với những độc giả nhỏ tuổi.

15 năm sau khoản quyên góp, Thư viện công cộng Reading vẫn duy trì hoạt động và từng bước mở rộng các dịch vụ dành cho cộng đồng. Theo The Times of India, dẫn báo cáo hoạt động của thư viện, trong năm 2025, hệ thống ghi nhận 182.228 lượt tài liệu được lưu thông và 27.452 lượt tham gia các chương trình do đơn vị tổ chức.

Bên cạnh hoạt động cho mượn sách, thư viện còn triển khai nhiều chương trình giáo dục dành cho các nhóm tuổi khác nhau, từ giờ kể chuyện cho trẻ nhỏ, hoạt động ngoại khóa cho thanh thiếu niên đến những lớp hướng dẫn kỹ năng công nghệ số. Đơn vị cũng cung cấp máy tính công cộng, hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm, tiếp cận Internet và sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Ngoài ra, thư viện tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng số theo hình thức một kèm một cho người trưởng thành có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ người cao tuổi có thu nhập thấp sử dụng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ giao sách đến các cơ sở chăm sóc. Những hoạt động này được duy trì nhờ nguồn kinh phí từ chính quyền địa phương cùng các khoản đóng góp tư nhân.

Taylor Swift sinh ra và lớn lên tại Pennsylvania, trước khi chuyển đến Nashville năm 14 tuổi để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Bên cạnh những thành tựu nghệ thuật, nữ ca sĩ được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện. Cô từng hỗ trợ người hâm mộ trang trải viện phí, học phí, đồng thời quyên góp cho các tổ chức cứu trợ, ngân hàng thực phẩm và bệnh viện nhi.

Đặc biệt, việc hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cũng được Swift duy trì trong những năm sau đó. Năm 2012, cô tiếp tục trao tặng 14.000 cuốn sách cho hệ thống thư viện công cộng Nashville. Đến năm 2015, nữ ca sĩ tham gia một chương trình khuyến đọc, quyên góp 25.000 cuốn sách cho 25 trường học tại New York.