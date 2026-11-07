Đền Cô Đôi bên dòng sông Lèn

Không gian xung quanh đền được bao phủ bởi những cây cổ thụ xanh mát, tạo cảm giác thanh tịnh và tách biệt với sự ồn ào bên ngoài.

Đền Cô Đôi Thượng Ngàn thuộc thôn Tam Phong, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo truyền thuyết, xưa kia có hai người con gái tuổi đời còn trẻ, vì hoàn cảnh éo le nên tìm đến nơi thờ Mẫu để cầu xin sự chở che. Trên đường qua sông, gặp lúc nước lũ dâng cao, họ đã thác xuống dòng sông. Người dân tin rằng, bởi tấm lòng thành kính hướng về Thánh Mẫu, hai cô đã được Mẫu đón về, giao cho việc hầu cận, phụng sự. Từ niềm tin ấy, Nhân dân lập đền thờ hai cô bên dòng sông Lèn, để tưởng nhớ và gửi gắm ước vọng về sự bình an, che chở.

Đền Cô Đôi là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương cầu mong bình an, sức khỏe và may mắn.

Đền Cô Đôi có quy mô không quá lớn nhưng mang vẻ trầm mặc, cổ kính. Phía trước đền là dòng sông Lèn với bến nước rộng, phía sau và xung quanh được bao phủ bởi những tán cây xanh. Không gian ấy tạo nên sự hài hòa giữa kiến trúc đền thờ và cảnh sắc thiên nhiên, đem lại cảm giác thanh tịnh cho người dân, du khách khi tìm về dâng hương, vãn cảnh.

Trải qua những biến thiên của thời gian, ngôi đền đã được tu bổ qua nhiều giai đoạn, song vẫn lưu giữ những nét kiến trúc truyền thống của một công trình thờ Mẫu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các chi tiết trang trí, chạm khắc trong không gian thờ tự góp phần tạo nên vẻ trang nghiêm, thể hiện sự thành kính của cộng đồng đối với các vị thần linh được tôn thờ.

Trong tổng thể quần thể Phong Mục, đền Cô Đôi cùng các điểm thờ tự khác tạo nên một không gian văn hóa tín ngưỡng có sự gắn kết, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Tại đây, hai cô được thờ như những vị Thánh Cô có công hộ giá, giúp dân.

Hằng năm, từ ngày 24 đến 27 tháng 6 âm lịch, lễ hội Hàn Sơn - Phong Mục được tổ chức với các hoạt động dâng hương, trình tấu chúc văn, đánh trống khai hội cùng những chương trình văn hóa, nghệ thuật. Đây là dịp để người dân địa phương và du khách tìm về không gian di tích, bày tỏ lòng thành kính, cầu mong sức khỏe, bình an và cuộc sống thuận hòa.

Trải qua thời gian và những biến động của lịch sử, đền Cô Đôi cùng các công trình tín ngưỡng trong quần thể Phong Mục - Hàn Sơn vẫn được chính quyền và Nhân dân địa phương quan tâm gìn giữ, tu bổ, tôn tạo. Việc bảo tồn không chỉ góp phần lưu giữ diện mạo kiến trúc, cảnh quan di tích mà còn duy trì những phong tục, tập quán và giá trị văn hóa tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ.