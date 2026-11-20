Cán bộ điều dưỡng chăm sóc trẻ sinh non trong lồng kính tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe trong giai đoạn sơ sinh, trẻ sinh non còn có nguy cơ gặp những hậu quả lâu dài như chậm phát triển thể chất, trí tuệ, ảnh hưởng đến khả năng học tập và lao động sau này. Theo thông tin của Bộ Y tế, hằng năm nước ta có khoảng hơn 100.000 trẻ sinh thiếu tháng. Vì vậy, việc dự phòng nguy cơ sinh non, nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Mặc dù không phải tất cả các trường hợp sinh non đều có thể phòng tránh, nhưng việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và thai nghén đúng cách có thể góp phần giảm thiểu đáng kể những nguy cơ có thể phòng ngừa được.

Đối với trẻ sinh non và nhẹ cân, việc chăm sóc đúng cách, kịp thời ngay từ khi chào đời có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao khả năng sống và phát triển của trẻ. Thông thường sau khi sinh ra trẻ được điều trị và chăm sóc hỗ trợ tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh có tác dụng giữ ấm cơ thể khi trẻ chưa có khả năng ổn định thân nhiệt.

Việc chăm sóc trẻ sinh non không chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ nằm viện mà cần được duy trì liên tục sau khi trẻ xuất viện. Đây là yếu tố cốt lõi giúp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sự phát triển và phát hiện sớm những vấn đề bất thường ở trẻ. Gia đình cần phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế, thực hiện đầy đủ lịch khám, chăm sóc dinh dưỡng và các hướng dẫn chuyên môn.

Lưu ý khi chăm sóc trẻ tại nhà: Luôn chủ động theo dõi các dấu hiệu của trẻ như: màu sắc da, tri giác, thân nhiệt… nếu xuất hiện các bất thường thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để can thiệp kịp thời.

Khi cho trẻ ăn, ngoài việc cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn có thể sử dụng thêm dinh dưỡng dưới dạng chế phẩm tăng cường sữa mẹ, vitamin hoặc sữa công thức năng lượng dành cho trẻ sinh non. Bên cạnh đó cũng cần chú ý chăm sóc và giữ cuống rốn của trẻ sạch sẽ, an toàn vì cuống rốn rất dễ bị nhiễm trùng, việc giữ cuống rốn càng khô sẽ giúp cho cuống rốn càng dụng sớm. Đồng thời thường xuyên tắm nắng cho trẻ khoảng 10 đến 15 phút mỗi tuần trong khoảng thời gian trước 9 giờ sáng để trẻ có thể tạo vitamin D từ ánh sáng mặt trời.

Ngày 15/11 hằng năm được Tổ chức Y tế Thế giới cùng Quỹ Toàn cầu về Chăm sóc trẻ sơ sinh phát động thông điệp “Để trẻ sinh non phát triển toàn diện, hãy đầu tư vào chăm sóc và theo dõi liên tục” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những thách thức, nguy cơ sức khỏe mà trẻ sinh non phải đối mặt, đồng thời kêu gọi sự chung tay của ngành y tế, chính quyền, gia đình và toàn xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ sinh non. Mỗi người dân hãy cùng nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước và trong thai kỳ; quan tâm, hỗ trợ trẻ sinh non và gia đình có trẻ sinh non. Các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh; tăng cường tư vấn, hướng dẫn chăm sóc và theo dõi trẻ sau xuất viện để trẻ sinh non được phát triển toàn diện.