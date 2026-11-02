'Đầu nậu' ma túy sa lưới

Đối tượng Q. bị bắt giữ cùng tang vật.

Qua đấu tranh, Q. khai nhận đây là toàn bộ số ma túy “đá” do đối tượng mua về chia nhỏ để bán lại kiếm lời. Mở rộng điều tra, Công an xã Núi Thành làm rõ Đ.Đ.C.T. (1991) và L.T.H.S. (1992, cùng trú xã Núi Thành) đã 4 lần mua ma túy “đá” của Q. Ngày 1-11, Công an xã Núi Thành cho biết, đang tạm giữ hình sự D.N.Q. về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.