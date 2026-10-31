Sáng 31-10, UBND xã La Bằng (Thái Nguyên) tổ chức Chương trình “Danh trà đất Việt - Rạng rỡ La Bằng”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nhằm quảng bá thương hiệu, tôn vinh giá trị cây chè; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại địa phương.

Đại biểu tham dự Chương trình.

Nghệ sĩ Trung Ruồi tại sự kiện.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các bộ, ngành Trung ương và tỉnh, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Chương trình có sự tham gia của NSND Tự Long, nghệ sĩ Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam.

Các nghệ sĩ khách mời tham gia tọa đàm "Kết nối di sản".

Trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm “Kết nối di sản” với chủ đề bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển kinh tế chè bền vững được tổ chức. Các đại biểu, nghệ sĩ và diễn giả tập trung thảo luận giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chè Thái Nguyên nói chung, chè La Bằng nói riêng; đưa văn hóa thưởng trà trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển du lịch nông thôn trong giai đoạn mới.

Đông đảo du khách, người dân tham dự.

Bên cạnh đó, UBND xã La Bằng tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà đạt tiêu chuẩn OCOP và hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Du khách thưởng trà.

Tại vùng trồng chè của HTX trà Búp Ngọc, du khách được trải nghiệm quy trình sản xuất chè sạch, từ thu hái búp tươi đến các công đoạn sao, vò chè truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân địa phương.

Các đại biểu, nghệ sĩ nổi tiếng trải nghiệm không gian văn hóa trà.

Chương trình “Danh trà đất Việt - Rạng rỡ La Bằng” góp phần tôn vinh nghề chè truyền thống và những nghệ nhân tâm huyết, đồng thời quảng bá, khẳng định thương hiệu chè La Bằng.

Việc kết nối bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại sự kiện góp phần mở ra hướng phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống người dân.