Dân sống gần chung cư Carina mời thầy cầu siêu cho 13 nạn nhân

Ba ngày sau vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết và hàng chục người bị thương, nhiều cư dân và người sống xung quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng. Câu chuyện về các nạn nhân xấu số được nhắc đến như nỗi ám ảnh, day dứt của những người còn sống.

Tối còn ăn hủ tiếu, khuya chết cả gia đình

Chị Thanh, 48 tuổi, bán hủ tiếu gần chung cư, cho biết rất nhiều nạn nhân trong vụ cháy là khách hàng thân thuộc của mình. Trong đó, gia đình chết toàn bộ là những người thường xuyên ghé ủng hộ xe hủ tiếu.

Chị Thanh thấy đau lòng khi vụ cháy khiến 13 người chết. Ảnh: Lê Trai.

“Tối đó gia đình còn xuống ăn hủ tiếu. Thế mà, đến khuya thì đã chết hết”, chị Thanh chưa hết ám ảnh.

Người phụ nữ này bán hủ tiếu ở cạnh chung cư vào buổi chiều tối. Sáng 23/3, chị đang bán quán ở Đầm Sen thì có người đến báo xảy ra vụ cháy. Do chung cư có nhiều người quen, chị lo lắng, chạy qua xem tình hình.

Tới nơi, chị chưa kịp mừng vì nhiều người quen an toàn thì nghe tin có đến 13 người chết. Trong số này, có những người chị gặp thường xuyên.

Trong khung cảnh hoảng loạn và sự tiếc thương cho các nạn nhân xấu số, chị Thanh cùng ông Huỳnh Hải (50 tuổi, người dân gần chung cư) nấu 100 suất bánh canh, phát miễn phí cho người dân và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Nhiều suất cơm được phát miễn phí. Ảnh: Tùng Tin.

Trong suốt 2 ngày tiếp theo, những người dân nơi đây tiếp tục nấu hàng trăm suất thức ăn, đi năn nỉ người lạ, chỉ mong họ ăn, giữ sức để lo việc.

“Có những người tới đưa tiền bảo tôi quyên góp giùm nhưng tôi không dám nhận, nên chỉ người ta tới đưa đúng chỗ nhận quyên góp. Có người phụ nữ kia, chạy chiếc xe cà tàng, chở kềnh càng đống quần áo cũ tới ủng hộ. Thế mới thấy tình người trong cơn hoạn nạn quý giá như thế nào”, chị Thanh chia sẻ.

Rước thầy cầu siêu cho 13 nạn nhân

Ông Huỳnh Hải chia sẻ lúc nghe tiếng hô hoán ông chạy tới nhưng chỉ có thể bất lực đứng dưới nhìn chứ không thể xông vào cứu người. Cảnh tượng rất kinh hoàng, ông chưa bao giờ chứng kiến.

“Tôi cầm theo cái loa tay chạy sang, nói lớn cảnh báo mọi người đừng chạy ra cầu thang bộ vì khói đã bao trùm, nhắc họ chạy ra ban công tránh khói vì lúc này lửa đã được cảnh sát dập”, ông Hải nói mình làm theo lời của một viên cảnh sát.

Ông Hải rước thầy cầu siêu cho 13 nạn nhân. Ảnh: Lê Trai.

Sau vụ cháy, 13 người tử vong, ông Hải đau đáu trong lòng vì không thể xông vào lửa cứu người. Ông tự mình nấu hàng trăm xuất thức ăn và cùng chị Thanh cùng nhiều người thân khác trực tiếp đi giao.

Từ lúc xảy ra cháy đến nay, người đàn ông trung niên cho biết mình luôn bị ám ảnh. Mất ngủ, mệt mỏi, ông Hải đã sút liền 3 kg. Mong những nạn nhân sớm siêu thoát, ông mời thầy đến lập đàn cầu siêu.

“Tôi lên báo lấy danh sách 13 người người mất rồi đưa cho thầy cúng. Tôi chỉ mong muốn tất cả những người nằm xuống được yên nghỉ”, ông Hải tâm sự.

Rạng sáng 23/3, chung cư Carina Plaza, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM, phát hỏa từ tầng hầm giữ xe.

Lửa sau đó lan rộng, khói đen bốc cuồn cuộn lên các tầng trên. Cảnh sát PCCC đã có mặt giải cứu hàng trăm người đến nơi an toàn. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm 13 người chết và hàng chục người bị thương.

Tại cuộc họp khẩn sáng 23/3, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ

