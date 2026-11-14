Dã quỳ rực rỡ giữa lòng Đà Lạt

Đà Lạt đang vào mùa hoa dã quỳ nở rộ

Khoảng từ đầu tháng 11 đến nay, khi những cơn mưa cuối mùa dần thưa, tiết trời cao nguyên bắt đầu chuyển sang se lạnh cũng là lúc Đà Lạt khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ của mùa hoa dã quỳ.

Từ những triền đồi, cung đường ngoại ô đến các con dốc quanh co, sắc hoa hoang dại bung nở, nhuộm vàng không gian phố núi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Khi nắng lên, những vạt hoa dã quỳ bắt đầu rực sáng, nổi bật giữa nền trời xanh và màu xanh thẳm của núi rừng. Sắc vàng ấy không chỉ báo hiệu một mùa hoa mới mà còn khiến cảnh sắc xung quanh trở nên tươi tắn, quyến rũ hơn

Không kiêu sa như những loài hoa được chăm chút trong vườn, dã quỳ mang vẻ đẹp mộc mạc, phóng khoáng, trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng mỗi khi mùa cuối năm về với Đà Lạt

Không ít du khách lựa chọn thức dậy từ sớm để tìm đến những cung đường có hoa. Họ muốn được tận hưởng cảm giác chạy xe giữa tiết trời se lạnh, ngắm những vạt dã quỳ còn đọng sương, nghe tiếng gió lùa qua những hàng thông và lưu lại khoảnh khắc thiên nhiên chuyển mình trong ánh bình minh

Mùa hoa cũng là dịp để ghi lại những khuôn hình giàu cảm xúc, nơi sắc vàng của hoa hòa quyện cùng màu xanh của núi rừng và sắc trời cao nguyên.

Giữa nhịp lao động thường ngày, hình ảnh người nông dân cần mẫn chăm sóc vườn rau, thu hoạch hay vận chuyển nông sản trên những con đường ngập sắc dã quỳ tạo nên một nét đẹp rất riêng của Đà Lạt

Loài hoa dại nhưng có sức sống mãnh liệt hiện hữu ngay trên những con đường trung tâm Đà Lạt

Chúng còn điểm tô thêm cho những công trình kiến trúc

Những năm gần đây, du lịch theo mùa ngày càng trở thành một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Đà Lạt. Trong bức tranh ấy, dã quỳ có lợi thế riêng bởi hoa xuất hiện trên nhiều cung đường, không đòi hỏi du khách phải mua vé hay đến một khu du lịch cụ thể

Mỗi mùa dã quỳ đi qua lại để lại trong lòng người những cảm xúc khó quên về một Đà Lạt dịu dàng, thơ mộng

Và khi sắc vàng tiếp tục trải dài trên những cung đường phố núi, đó cũng là lúc thiên nhiên gửi đến du khách một lời mời gọi: Hãy đến, chậm lại và cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của cao nguyên trong những ngày cuối năm