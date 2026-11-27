Năm 1919, có một thay đổi nhỏ rất bình thường trong đời sống thành phố Sài Gòn nhưng lại tạo nên một cơn lốc nhận thức rất lớn trong đời sống thành phố này. Một đợt tăng giá bán cà phê trong tiệm nước của người Hoa ban đầu tạo bất bình nhỏ với người dân lao động thường uống cà phê sáng nhưng khi được đưa lên báo lại tạo nên làn sóng phản đối lớn. Từ đó, một cuộc “thức tỉnh” trong người Việt đã khởi phát, vô tình tạo nên một biến chuyển về kinh doanh gây dấu ấn đậm nét trong xã hội cách nay hơn trăm năm.

Xã hội thời đó nhận ra rất nhiều dịch vụ tại Sài Gòn hoàn toàn thiếu vắng sự có mặt của người Việt nên đã tạo khoảng trống để người Hoa chiếm lĩnh mọi mặt từ lâu. Như có tia chớp lóe sáng trong đầu gây tỉnh thức, nhiều người Việt hăm hở bắt tay vào trận địa làm ăn trên thành phố này và thành phong trào lan dần đến các tỉnh. Nổi bật nhất là cuộc thay đổi ngoạn mục ở hệ thống tiệm bán cà phê hủ tíu truyền thống của người Hoa.

Một người Việt trở thành chủ nhân quán cà phê điểm tâm đầu tiên là thầy ký Huỳnh Công Thạnh, viên chức Sở Hỏa xa. Sau đó chuỗi quán Đức Thành Hưng của bà Lê Thị Ngọc mở rộng khắp Sài Gòn và Bình Dương. Từ lãnh vực này, các mặt làm ăn khác cũng bắt đầu có sự tham gia của người Việt nhiều hơn, có đủ thất bại và thành công.

Các câu chuyện trên được phản ánh nhiều trên các báo Phụ Nữ Tân Văn, Lục Tỉnh Tân Văn và nhật báo Sài Gòn. Sau này, ký giả Ngọa Long tổng kết đầy đủ trên nhật báo Sóng Thần trong phóng sự dài kỳ Sóng bổ ghềnh từ 3.8 đến 11.9 năm 1974, là nguồn tư liệu chính của bài này.

Cạnh tranh mở lò mổ và bán thịt heo

Trong chuyện tranh thương này, ngoài thầy Ký Thạnh hay bà Lê Thị Ngọc, còn có nhiều nhân vật khác tham gia. Nổi lên có bà Thạnh Thị Mậu ở xã Bình Hòa vào cuối năm Kỷ Mùi (1919). Bà dám làm một việc phi thường là mở lò mổ heo cùng tiệm bán thịt heo ngay chợ Gò Vấp, thách thức vị thế độc quyền của Hoa kiều. Hàng thịt của bà đặt tại căn phố bên hông chợ, nay là đường Trưng Nữ Vương.

Theo Ngọa Long, khu Gò Vấp thuở ấy được coi là “thành phố thương mại” thứ ba sau Chợ Lớn và Sài Gòn, giao điểm hai đường xe lửa nối liền Sài Gòn với Hóc Môn và Lái Thiêu (thuở ấy đường xe lửa sau đổi lại xe điện chưa nối lên tới Bình Dương và Lộc Ninh). Nhờ vị thế ấy, Gò Vấp trở thành trung tâm buôn bán nội địa, phân phối hàng bông và thịt gia súc từ các tỉnh phía Bắc vào Sài Gòn.

Một góc chợ Gò Vấp cuối thế kỷ 19 được giới thiệu trong sách Nam Kỳ và cư dân của J. C. Baurac - bác sĩ thuộc địa người Pháp từng đến Việt Nam vào giai đoạn này. Ảnh: TL

Nếu so với các lò thịt mở ra sau này của người Bắc di cư vùng Tân Sơn Hòa, ngã ba Ông Tạ sau năm 1954, có thể nói lò thịt và hàng bán thịt của bà Thạnh Thị Mậu ở chợ Gò Vấp năm 1919 quá nhỏ nhưng lại là hột cát gây xốn mắt ngành nghề độc quyền của Hoa kiều. Việc làm của bà được sự ủng hộ của báo chí, nhứt là từ uy tín của ông Nguyễn Phú Khai (tờ Tribune Indigène) và ông Nguyễn Kim Đính (Công Luận Báo) giúp bà đủ dũng khí đương đầu với thế lực độc quyền trong ngành mổ heo bò ở Gò Vấp này.

Ngoài sự ủng hộ của báo chí, bà Thạnh Thị Mậu còn dựa vào thế lực của hai nhân vật: cai tổng Trương Vinh Quy và hội đồng quản hạt Trương Văn Ngàn là những người có máu mặt nhất vùng Gò Vấp đỡ đầu, nếu không thì dù có cả trăm lò thịt cũng bị dẹp từ lâu. Ban đầu, khi mới lập lò heo thì vướng phải rắc rối về chế độ công ty (Hoa kiều gọi là công xi) độc quyền mà ở mỗi tỉnh lỵ hay quận chỉ có các công ty có đóng thuế “môn bài” mới được hành nghề.

Đến năm 1919, ở Nam kỳ chỉ có độ ba bốn loại công ty độc quyền là công ty nấu á phiện (R.O), công ty nấu rượu trắng (R.A) và công ty làm thịt heo. Hầu hết các công ty rượu và thịt heo đều nằm trong tay Hoa kiều, do đó mà danh từ “công xi” được phổ thông. Bán rượu không phải rượu công xi thì bị bắt, thịt heo không có đóng dấu công xi là heo lậu. Theo đó, tư nhân muốn làm thịt heo đều phải xin phép công xi Hoa kiều.

Những người làm rượu lậu nếu bị bắt đều bị tịch thu gia sản nên thường phải đem ra rừng để nấu lậu và người nấu nếu không thoát được thì ở tù khá nặng. Trái lại, làm heo lậu thì gần như không có vì ít gia đình nào ăn hết một con heo, phần thịt heo phải đem ra chợ bán mới có người mua thì đã bị kiểm soát nên các công xi yên tâm nắm vững độc quyền, không sợ ai tranh giành.

Năm 1919, dưới chế độ độc quyền đó mà bà Thạnh Thị Mậu mở lò thịt để tranh thương thì được coi là việc đáng khuyến khích, nhưng theo luật là vi phạm nặng, nếu là người khác làm thì đã bị công xi heo Gò Vấp thưa kiện, sẽ bị bắt bỏ tù. Nhưng bà Thạnh Thị Mậu nhờ có hai người anh đỡ đầu, lại được các báo cổ vũ nên công xi phải nể mặt. Nhưng dù phía công xi có nhịn thì pháp luật không để yên nên viên Tham biện Chủ tỉnh Gia Định phải can thiệp.

Bấy giờ phía công xi Gò Vấp tỏ ra “xính xái” bằng lòng cho bà Thạnh Thị Mậu mở hàng bán thịt mà không được mở lò mổ thịt công khai và chấp nhận cho bà mở lò thịt “lậu” một cách kín đáo và hứa không thưa gởi, kêu ca gì hết do bà có sự ủng hộ nói trên. Tuy nhiên, lò thịt chỉ được cung cấp cho các hàng thịt ở chợ Gò Vấp thì làm sao đủ sở hụi trong khi các hàng thịt khác không dám lãnh bán thịt không có đóng dấu công xi! Bà Thạnh Thị Mậu chỉ có thể cạnh tranh trong tình trạng cô lập ấy, kéo dài được độ sáu tháng thì chịu thua, để rồi tự ý rút lui không kèn không trống.

Chế độ độc quyền này chỉ có lợi cho nhà nước thực dân về mặt thu thuế, nhưng rất tai hại cho hành nghề tự do. Cuối cùng, báo chí cũng chào thua vì người cầm cân pháp luật là nhà cầm quyền Pháp.

Cạnh tranh trên sóng Cửu Long

Nam kỳ lúc bấy giờ có hãng tàu Việt Nam Nguyễn Văn Kiệu ra đời và dám đương đầu với hai hãng tàu Đồng Sanh và Oai Lợi của Hoa kiều, trên thủy lộ trình Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre tới Trà Vinh đi và về. Đây là lộ trình đông khách nhất nên tuyến đường thủy này được gọi chung là “tàu Lục tỉnh”.

Bến khởi hành đặt tại mé sông đầu đường Hàm Nghi bấy giờ, được gọi là “bến tàu Lục tỉnh”. Bến đã có từ lâu nhưng chỉ dùng cho hãng tàu Nam Vang dùng nhiều giang thuyền chạy từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho qua Vĩnh Long, Cần Thơ rồi ngược dòng Cửu Long theo ngả Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc lên Nam Vang. Trong suốt 25 năm đầu thế kỷ XX, chỉ có đường tàu thủy Sài Gòn - Nam Vang qua các tỉnh Tiền Giang là thịnh hành, đưa Hoa kiều Chợ Lớn cũng như người Việt lục tỉnh đổ lên xứ Chùa Tháp để mua bán.

Sài Gòn đầu thế kỷ XX đã có nền công nghiệp khá phát triển của người Việt, trong ảnh là cảnh tàu bè nhộn nhịp trên kênh Tàu Hủ trước một nhà máy xay lúa. Ảnh: TL

Vì tàu thủy Sài Gòn - Nam Vang đi theo lộ trình trên nên lộ trình Sài Gòn, Mỹ Tho qua Bến Tre (Kiến Hòa) ra cửa Cổ Chiên đến Trà Vinh còn bỏ ngỏ. Tuyến nầy rất đông hành khách nên Hoa kiều đã bỏ vốn ra khai thác. Với mục đích chở hàng hóa hơn là hành khách, các công xi Hoa kiều đưa ra hai chiếc Đồng Sanh và Oai Lợi với lườn sâu có sức chở nặng. Họ không gặp sự cạnh tranh, mặc tình thao túng và hành khách Việt không có chọn lựa nào khác.

Trước tình trạng độc quyền như vậy, hãng tàu Việt Nam của ông Nguyễn Văn Kiệu ra đời. Gặp lúc máy tàu có thể chạy bằng dầu cặn, hãng Nguyễn Văn Kiệu tung ra loại tàu lườn cạn và gọn để đưa đón hành khách đường Sài Gòn, Trà Vinh, rồi chiếc NVK1 đẻ ra thêm chiếc NVK2, đến chiếc thứ ba thì hãng đưa ra tiếp loại tàu lườn sâu để cạnh tranh với tàu người Hoa, còn khách không mang nhiều hành lý thì đi tàu lườn cạn, vừa nhanh vừa thoải mái hơn. Trong thời kỳ chưa có xe đò chạy thẳng Bến Tre, Trà Vinh, đường tàu thủy là “chúa tể” cho đến khi có đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho.

Từ khi có tàu Việt Nam cạnh tranh đường Sài Gòn - Trà Vinh, hai hãng Đồng Sanh và Oai Lợi buộc phải đồng loạt ra chiêu hạ giá vé, đã vậy khách đi tàu còn được ăn cơm giá rẻ bằng nửa trước đây, phụ nữ được mời trầu cau, đàn ông được tặng thuốc điếu. Đối với đa số hành khách là dân nghèo và bạn hàng đi ngược về xuôi thì việc tiết kiệm từng đồng là điều đáng quý. Nhờ có sự cạnh tranh của hãng tàu Việt Nam, hai tàu kia đã cải tiến để duy trì sức thu hút và người có lợi chính là hành khách.

Những thành công ban đầu

Nếu như trường hợp mở lò heo của bà Thạnh Thị Mậu phải chấp nhận thất bại, thuở ấy vẫn có những trường hợp thành công ở các ngành khác của người Việt. Về ngành cà phê, tiệm bánh và nhà hàng thì sau Đức Thành Hưng, có nhà hàng Chung Nhuận Hy ở đường Pellerin (nay là Pasteur) gần trụ sở các báo Công Luận và Nông Cổ Mín Đàm, tiệm bánh Nguyễn Văn Đắc và lò bánh Quốc Nữ của bà Nguyễn Khắc Nương, vợ ông Nguyễn Khắc Nương khi ấy là Thư ký Chính phủ. Lò bánh Quốc Nữ - là Délice, mở ngay tại nhà, rất nổi danh vì bà Nguyễn Khắc Nương giỏi nghề gia chánh, đứng vững trong nghề tới năm 1950.

Về ngành may Âu phục thì có tiệm may Phan Bá Lương, người miền Bắc hưởng ứng phong trào tranh thương, được coi là người mở đầu các tiệm may Âu phục do người Việt làm chủ và hành nghề ở Sài Gòn.

Quảng cáo xà bông Việt Nam của cụ Trương Văn Bền trên một tờ báo ở Sài Gòn thập niên 1930

Ngành bán đồ bazaar vừa là đại lý hàng hóa Pháp đầu tiên có tiệm Nguyễn Văn Trận rồi Nguyễn Văn Hoa ra đời ở đường Bonard (nay là Lê Lợi). Ông Trận là nhạc phụ của Triệu Văn Yên - ông bầu quần vợt nổi danh của Việt Nam. Sau khi ông Trận qua đời, tiệm bazaar đổi bảng hiệu lấy tên Triệu Văn Yên. Trong lúc đó, ngành bazaar chuyên bán đồ văn phòng và dụng cụ học sinh có hiệu Nguyễn Thị Kỉnh rồi hiệu Lê Mai mở sạp trong chợ Bến Thành, có trước hai sạp sách báo nổi danh của ông Nguyễn Đức Riệu và Trần Văn Hanh, sau là chủ nhà in Tín Đức Thư Xã.

Ngành dụng cụ văn phòng và học sinh từ năm 1900 đã có nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, kế đó là Imprimerie et Librairie L'union Của của ông Nguyễn Văn Của. Theo ký giả Ngọa Long, hiệu Nguyễn Thị Kỉnh ra đời vào thời kỳ người Việt tranh thương nên mới đáng kể.

Trong ngành tiểu công nghệ, đáng hãnh diện khi có thêm hãng dệt Lê Phát Vĩnh ở Cầu Kho, hoạt động rất mạnh. Sau phải kể thêm hãng xà bông Việt Nam của ông Trương Văn Bền (1932) đem lại niềm hãnh diện lớn cho người Việt với hai thành tích vượt qua xà bông Marseille danh tiếng hảo hạng của Pháp và đứng vững đến tận năm 1975. Tuy giới báo chí cho là công ty ra đời sau nên dù là ngành kỹ nghệ Việt rất lớn vẫn không được ghi công là đòn “chí tử” trong cuộc giành lại thị trường năm 1920. Nhưng nhìn lại, đó là sự tiếp nối rực rỡ của tinh thần tranh thương này.

Ngoài ra, còn có nhà may thêu của hiệu Nguyễn Chí Hòa từ miền Bắc vào trên đường Catinat (nay là Đồng Khởi). Sau lại mở ra thêm ngành làm bản kẽm (cliché) mà cụ Nguyễn Chí Hòa được coi là thủy tổ, vì chính Cliché Nguyễn Chí Hòa “đẻ” ra Cliché Nguyễn Văn Túc, và Nguyễn Văn Túc “đẻ” ra Cliché Dầu rất nổi tiếng trước năm 1975 - trở thành tỷ phú và mở rộng sang ngành ấn loát tối tân offset. Thực chất, ngành này suốt giai đoạn 1945 - 1955 nằm gọn trong tay Hoa kiều Chợ Lớn. Cụ Nguyễn Chí Hòa là thân sinh các ông Nguyễn Chí Mai và bác sĩ Nguyễn Chí Nhiều, sau là chủ nhân Đại Dược Cục Nguyễn Chí Nhiều, ngang hàng với các công ty sản xuất dược phẩm nổi tiếng trước 1975 như OPV, Trang Hai Dược Cục...

Cơ sở làm bản kẽm Cliché Dầu nổi tiếng trước 1975 là hậu duệ của cụ Nguyễn Chí Hòa. Quảng cáo trên báo xuân Đời Mới 1952

Ngoài xưởng đồ thêu Bắc và làm bản kẽm của cụ Nguyễn Chí Hòa, ngành nhiếp ảnh bấy giờ có hiệu Khánh Ký của ông Nguyễn Đình Khánh từ miền Bắc vào mở ở đường Bonard. Ngành nhiếp ảnh ở Sài Gòn đã có từ trước Đệ nhất Thế chiến nhưng của người nước ngoài, cho đến năm 1921 hưởng ứng phong trào “Người Việt tranh thương” cụ Khánh Ký mới bỏ nghề hàng hải và “đổ bộ” lên Sài Gòn, là nơi cụ từng đến năm 1907. Lần này cụ đem kinh nghiệm nhiếp ảnh học bên Pháp mở tiệm chụp hình. Theo Ngọa Long, có thể nói hiệu Khánh Ký là ngọn cờ đầu của nhiếp ảnh Việt ở Sài Gòn.

Các tên tuổi nêu trong bài khá tiêu biểu nhưng có lẽ chưa đầy đủ. Cuộc giành lại thị trường của người Sài Gòn - Gia Định cách nay trăm năm không dễ dàng, nguồn lực yếu nhưng đầy ngoạn mục, thất bại và thành công đan xen nhưng giá trị cao nhất là khơi dậy tính tự cường trong kinh doanh và hoài bão tự lực đưa xã hội phát triển. Nó có ý nghĩa và là nguồn cảm hứng cho công cuộc cải cách, phát triển kinh tế hiện nay của đất nước.