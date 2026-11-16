Cuộc chạy tiếp sức của các thế hệ

Mỗi kỳ Đại hội vì thế không chỉ ghi dấu những tấm huy chương, kỷ lục mà còn là cuộc chuyển giao, tiếp nối và bồi đắp sức mạnh cho thể thao nước nhà.

Hơn bốn thập kỷ tiếp nối những giấc mơ

Trong thể thao, chạy tiếp sức là một cuộc đua đặc biệt. Thành công không chỉ được quyết định bởi tốc độ của mỗi VĐV mà còn phụ thuộc vào sự phối hợp, tin tưởng và khả năng trao nhận cây gậy giữa các thành viên. Người đi trước hoàn thành phần đường của mình, người đi sau tiếp nhận thành quả ấy để tiếp tục hành trình hướng về đích.

Tiếp nối các thế hệ trưởng thành từ Đại hội Thể thao toàn quốc, tay chèo Nguyễn Thị Hương (trái) giờ sẽ trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ VĐV trẻ như Diệp Thị Hương (phải) để thể thao Việt Nam có thêm nhiều thành tích rực rỡ tại đấu trường quốc tế

Hơn bốn thập kỷ phát triển của Đại hội Thể thao toàn quốc cũng có thể được hình dung như một cuộc chạy tiếp sức như thế. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc, mỗi thế hệ VĐV, HLV là một chặng đường. Những thành tích được xác lập hôm nay trở thành động lực để thế hệ mai sau tiếp tục phấn đấu, vượt qua giới hạn và chinh phục những đỉnh cao mới.

Năm 1985, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Hà Nội với 15 môn thi đấu, 1.884 VĐV tham gia và 19 kỷ lục quốc gia được thiết lập. Trong điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực còn nhiều khó khăn, sự ra đời của Đại hội đã mở ra một sân chơi quy mô toàn quốc, tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ thống thi đấu, phát hiện và đào tạo tài năng thể thao.

Từ dấu mốc ấy, các kỳ Đại hội từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn. Nếu năm 1990, Đại hội lần thứ II có 18 môn thi đấu thì đến năm 1995, con số này tăng lên 26 môn. Năm 2006, TP.HCM đăng cai Đại hội lần thứ V với 53 môn thi đấu. Hai mươi năm sau, thành phố tiếp tục đảm nhiệm vai trò đăng cai chính Đại hội lần thứ X, trong một giai đoạn thể thao Việt Nam đứng trước những yêu cầu phát triển và hội nhập ngày càng cao.

Sự tiếp nối ấy không chỉ thể hiện qua những con số mà còn được viết nên bằng hành trình của chính những người làm thể thao. Câu chuyện của ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, là một minh chứng sinh động. Từng là VĐV điền kinh, kỷ lục gia nhảy cao trưởng thành qua nhiều giải đấu, trong đó có Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, ông hiểu rõ ý nghĩa của những cuộc tranh tài đối với quá trình trưởng thành của một tài năng.

Khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông tiếp tục đồng hành, dẫn dắt nhiều thế hệ VĐV của thể thao thành phố tham dự Đại hội. Từ vị trí người trực tiếp thi đấu đến người truyền thụ kinh nghiệm, rồi trở thành nhà quản lý, hành trình của ông Nguyễn Nam Nhân cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chạy tiếp sức giữa các thế hệ.

Giờ đây, trên cương vị Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, ông lại góp sức chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần thứ X với vai trò của địa phương đăng cai chính. Ở đây “cây gậy” tiếp sức không còn nằm trong tay một VĐV trên đường chạy, mà được tiếp nối bằng trách nhiệm xây dựng môi trường thi đấu và tạo điều kiện để những tài năng mới trưởng thành.

Phía sau mỗi nhà vô địch, mỗi kỷ lục còn là sự đóng góp bền bỉ của các HLV, chuyên gia, cán bộ quản lý và những người âm thầm gắn bó với sân tập. Thành công của họ không chỉ được đo bằng huy chương mà còn bằng số thế hệ VĐV được đào tạo, trưởng thành và tiếp tục mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Trao cơ hội cho thế hệ tiếp nối

Nếu hành trình của ông Nguyễn Nam Nhân thể hiện sự tiếp nối từ VĐV đến HLV, nhà quản lý, thì câu chuyện của tay chèo Nguyễn Thị Hương (Hải Phòng) lại cho thấy việc trao truyền kinh nghiệm giữa các thế hệ VĐV có ý nghĩa như thế nào.

Từng giành nhiều huy chương tại các đấu trường khu vực, châu lục và đoạt vé tham dự Olympic, Nguyễn Thị Hương giờ đây đã trở thành một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của Canoeing Việt Nam. Nhưng cô vẫn nhớ như in cảm xúc khi lần đầu tham dự Đại hội năm 2018.

“Kỳ Đại hội đầu tiên tôi được tham dự là năm 2018. Khi đấy có rất nhiều các anh, chị kỳ cựu trong đội Canoeing thi đấu như chị Trương Thị Phương hay chị Nguyễn Thị Kim Ngân, các chị đều đã có huy chương châu Á và SEA Games. Khi đó tôi nhìn các chị rất ngưỡng mộ và mong muốn sau này được tiếp nối các chị để có thành tích tốt tại các đấu trường lớn”, Nguyễn Thị Hương nhớ lại.

Với cô gái trẻ năm ấy, được tập luyện và tranh tài cùng những người đàn chị không chỉ là cơ hội học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm mà còn là động lực để nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.

“Nhờ được tập cùng các chị, được thi đấu cọ xát với các chị tại Đại hội, tôi mới có cơ hội phát triển và có thành tích như hiện nay. Tôi mong muốn các VĐV trẻ hôm nay cũng giống như tôi ngày đó, cố gắng học hỏi, tập luyện hết sức, thi đấu quyết liệt nhất để sau này có thể kế cận tốt hơn thế hệ VĐV như chúng tôi ngày hôm nay”, nữ tuyển thủ chia sẻ.

Tám năm sau kỳ Đại hội đầu tiên, Nguyễn Thị Hương trở lại với tâm thế của một VĐV dày dạn kinh nghiệm. Từ người từng ngưỡng mộ, học hỏi các đàn chị, giờ đây cô đã trở thành tấm gương để những tay chèo trẻ noi theo. Cũng như hành trình của võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm và nhiều VĐV giàu thành tích khác, những trải nghiệm tích lũy từ các kỳ Đại hội không chỉ làm nên sự trưởng thành của mỗi cá nhân mà còn tạo nên nền tảng cho lớp VĐV kế cận.

Đó chính là giá trị đặc biệt của Đại hội Thể thao toàn quốc. Một VĐV trẻ có thể chưa giành huy chương trong lần đầu tham dự, nhưng được tranh tài cùng các tuyển thủ hàng đầu, được trải nghiệm áp lực thi đấu và học hỏi bản lĩnh của người đi trước đã là hành trang quý giá cho chặng đường tiếp theo.

Từ Hà Nội năm 1985 đến TP.HCM năm 2026, mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc trưởng thành, mỗi thế hệ VĐV là một chặng đường được tiếp nối. Khi ngọn lửa Đại hội lần thứ X được thắp sáng, đó không chỉ là thời khắc mở đầu cho những cuộc tranh tài mà còn là biểu tượng của sự kế thừa, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Bởi một kỳ Đại hội có thể khép lại sau những tấm huy chương, nhưng cuộc chạy tiếp sức của các thế hệ thể thao Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Và giá trị lớn nhất của sự tiếp nối ấy không chỉ là những kỷ lục mới, mà còn là việc mỗi thế hệ đều góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc hơn để những người đến sau có thể tiến xa hơn.

Đại hội lần thứ X năm 2026 quy tụ 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Với vai trò định hướng phát triển thể thao quốc gia, Bộ VHTTDL đã xây dựng khung tổ chức, ban hành các quy định chuyên môn, tạo cơ sở để Đại hội trở thành thước đo chất lượng phát triển thể thao của các địa phương, ngành. Trong đó, Cục Thể dục thể thao Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức, xây dựng, rà soát điều lệ, lực lượng thi đấu, công tác trọng tài và các điều kiện bảo đảm chất lượng chuyên môn. TP.HCM với vai trò là địa phương đăng cai cũng đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, từ cơ sở vật chất, cơ sở lưu trú đến việc miễn phí các phương tiện đi lại, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn tham dự Đại hội. Tất cả những nỗ lực ấy nhằm hướng tới một kỳ Đại hội thành công, một kỳ Đại hội mà cuộc tiếp sức giữa các thế hệ sẽ đơm hoa, kết trái bằng những thành tích rực rỡ của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.