Hệ thống Audio Guide sẽ giúp du khách chủ động khám phá lịch sử, hiện vật và các địa danh di sản Điện Biên bằng công nghệ số. Ảnh: Ngọc Anh

Với ứng dụng trên điện thoại thông minh, du khách có thể chủ động lựa chọn nội dung thuyết minh phù hợp với nhu cầu và hành trình tham quan.

Hệ thống hỗ trợ 6 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Thái và tiếng Lào, tạo thuận lợi cho cả khách trong nước và quốc tế tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, văn hóa của Điện Biên.

Nội dung thuyết minh tập trung giới thiệu Chiến dịch Điện Biên Phủ, các hiện vật tiêu biểu tại bảo tàng và những địa danh lịch sử gắn với chiến dịch như Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hầm De Castries, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng.

Qua đó, mỗi hiện vật, di tích trở thành một điểm kết nối, giúp du khách hiểu sâu hơn về những dấu mốc lịch sử và câu chuyện phía sau Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Với 6 ngôn ngữ hỗ trợ, Audio Guide tạo thuận lợi cho du khách trong nước và quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa Điện Biên. Ảnh: Ngọc Anh

Cách sử dụng Audio Guide khá đơn giản. Du khách quét mã QR tại các bảng hướng dẫn để tải miễn phí ứng dụng trên App Store hoặc Google Play; sau đó mở ứng dụng, lựa chọn ngôn ngữ, điểm tham quan và nhấn nút phát để nghe thuyết minh. Đội ngũ hướng dẫn viên và nhân viên kỹ thuật của bảo tàng cũng sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Việc đưa Audio Guide vào hoạt động đánh dấu bước đổi mới trong phương thức giới thiệu, diễn giải di sản tại Bảo tàng Điện Biên Phủ. Hình thức thuyết minh tự động giúp du khách linh hoạt lựa chọn ngôn ngữ, nội dung và nhịp độ tham quan, qua đó tăng tính chủ động trong hành trình khám phá.

Đến với Bảo tàng Điện Biên Phủ, du khách có thêm trải nghiệm khám phá lịch sử qua hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide Điện Biên. Ảnh: Ngọc Anh

Không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, ứng dụng công nghệ số còn mở ra hướng khai thác mới các giá trị di sản, từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa ứng dụng công nghệ, gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Đây cũng là hướng đi thiết thực góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, đưa di sản lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế.

Từ những hiện vật tại bảo tàng đến các địa danh lịch sử, Audio Guide mở thêm cách tiếp cận di sản, giúp những câu chuyện về Chiến thắng Điện Biên Phủ được truyền tải sinh động, thuận tiện và tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.