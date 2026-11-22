Quang cảnh Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sau hơn hai tuần đàm phán kéo dài quá hạn chót ban đầu hai ngày (vốn dự kiến vào 20/11), Chủ tịch COP31 Murat Kurum (Thổ Nhĩ Kỳ) đã chính thức tuyên bố tại phiên họp toàn thể rằng các bên không thể thông qua thỏa thuận. Ông Kurum cho biết việc không đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia tham dự đồng nghĩa với việc các quyết định trong dự thảo văn kiện sẽ không được chấp nhận.

Động thái này đánh dấu sự tan vỡ nghiêm trọng nhất của các cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu kể từ sau hội nghị tại Copenhagen, Đan Mạch vào năm 2009. Khi đó, các quốc gia cũng không thể đạt được sự đồng thuận để thông qua Hiệp định Copenhagen - một bước lùi đối với hoạt động ngoại giao khí hậu đa phương.

Những tranh cãi xuất phát từ sự bất đồng sâu sắc xung quanh các quy định liên quan đến nhiên liệu hóa thạch và mức độ cam kết cắt giảm khí thải. Nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ và Australia (Ô-xtrây-li-a), hai quốc gia đồng chủ trì đàm phán, đã đưa ra nhiều bản dự thảo nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa nhu cầu của các quốc gia chịu tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu và các nền kinh tế phụ thuộc vào việc sản xuất hoặc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Đáng chú ý, bản dự thảo lần đầu tiên thừa nhận rằng nhiệt độ Trái Đất đang trên đà vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh phát triển các công nghệ loại bỏ carbon. Tuy nhiên, các quốc gia phản đối đã chỉ trích văn kiện này thiếu tính tham vọng.

Sự thất bại của COP31 diễn ra trong một năm thế giới phải chứng kiến nhiều thảm họa thời tiết khắc nghiệt như đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu hay trận lũ lụt băng trôi tại Nepal (Nê-pan). Dù vậy, các nỗ lực khí hậu toàn cầu thời gian qua đã bị che mờ bởi ảnh hưởng của các cuộc xung đột quân sự và áp lực từ chi phí sinh hoạt tăng cao.

Mặc dù việc không đạt được một tuyên bố chính trị chung tại Antalya là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực quốc tế, giới chuyên gia lưu ý rằng sự kiện này không làm hủy bỏ các nghĩa vụ pháp lý đã được thống nhất tại các kỳ họp trước đó, cũng như không xóa bỏ khung kỹ thuật và pháp lý hiện hành về hành động khí hậu đa phương.