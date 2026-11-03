Cơn ác mộng của 'nữ tướng' tiền số

Trong nhiều năm qua, Yi He, một lãnh đạo cấp cao của Binance, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng đằng sau hình ảnh kín tiếng đó là một trong những nhân vật quyền lực nhất trên thị trường tiền số toàn cầu.

Là đồng sáng lập Binance cùng Changpeng “CZ” Zhao, Yi He góp phần đưa sàn giao dịch này trở thành thế lực hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Bà từng là người dẫn chương trình truyền hình tại Trung Quốc, sau đó tham gia quảng bá Binance trên nhiều nền tảng truyền thông, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển vượt bậc của công ty, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, đế chế mà bà góp công xây dựng đang đối mặt với thử thách nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Ngày 2/11, theo Financial Times, khách hàng đã rút ròng gần 5 tỷ USD khi Binance khởi động lại sàn giao dịch sau vụ tin tặc tấn công và rút đi 6,3 tỷ USD.

Ngay khi thông tin lan rộng, các lãnh đạo cấp cao của Binance lập tức thiết lập phòng điều hành khẩn cấp trên Wea, hệ thống nhắn tin nội bộ của công ty.

Khoảng 100 người tham gia, bao gồm chuyên gia truy vết tiền mã hóa và nhân viên an ninh. Họ lần lượt bật, tắt micro để trao đổi bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Trong số đó có bà Yi He, người đang mang thai tháng thứ 7. Bà làm việc xuyên đêm từ Abu Dhabi và tham gia cuộc gọi lúc 3h sáng theo giờ địa phương, theo New York Times.

Binance thông báo đã bù đắp được khoảng 95% thiệt hại từ vụ tấn công mạng ngày 29/10 gây thiệt hại 6,3 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Sóng gió

Vụ việc tại Binance nhanh chóng tạo hiệu ứng dây chuyền trong ngành tiền mã hóa, từ Abu Dhabi đến New York. Các công ty trong lĩnh vực khẩn trương tìm cách thu hồi một phần tài sản bị đánh cắp, trong khi cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu vào cuộc.

Trong bối cảnh toàn ngành chao đảo, bà Yi He và đồng CEO Richard Teng đã gửi thông điệp tới nhân viên Binance, kêu gọi mọi người "giữ vững kỷ luật", theo nội dung tin nhắn mà The Times tiếp cận được.

"Không suy đoán, dù là trong nội bộ hay bên ngoài. Chúng tôi hiểu đây là thời điểm đầy áp lực và thực sự trân trọng những nỗ lực làm thêm giờ của mọi người để khắc phục tình hình", thông điệp nêu rõ.

Hai lãnh đạo cũng tìm cách trấn an những lo ngại ngày càng gia tăng trong cộng đồng tiền mã hóa. Trong video đăng trên mạng xã hội X, bà Yi He phát biểu bằng tiếng Quan Thoại, cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến các cuộc tấn công mạng thành "mối đe dọa đối với toàn ngành".

"Tất nhiên, chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm. Đáng lẽ chúng tôi phải đầu tư cho an ninh từ sớm hơn, với quy mô lớn hơn, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn", bà nói.

Vụ tấn công mạng nhằm vào Binance thậm chí đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được một phóng viên hỏi về sự việc hôm 30/10, ông nói: "Giờ đây, mọi người chẳng còn nhìn thấy tiền của mình nữa. Tôi luôn cảm thấy lĩnh vực này có phần nguy hiểm. Nhưng họ nói rằng tình hình về cơ bản đã được kiểm soát. Hãy cùng chờ xem".

Yi He là một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong thế giới tiền số. Ảnh: Bloomberg.

Đây không phải là cuộc khủng hoảng duy nhất đối với "nữ tướng" Binance.

Trước đó, vào năm 2023, các cơ quan giám sát tài chính Mỹ cáo buộc Binance hoạt động trái phép, vi phạm quy định giao dịch và không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Công ty đồng thời chịu sự giám sát tại nhiều quốc gia khác, từ Pháp đến Australia.

Tháng 11/2023, công ty nhận tội và thanh toán hơn 4 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền, hoạt động chuyển tiền không đăng ký và các quy định trừng phạt của Mỹ.

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, cũng nhận tội liên quan đến việc không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và từ chức CEO.

Sức ép không chỉ đe dọa hoạt động kinh doanh mà còn đặt khối tài sản khổng lồ của những người đứng đầu Binance trước nhiều rủi ro.

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, thời điểm đó, Zhao sở hữu khoảng 29 tỷ USD. Yi He cũng có tài sản đáng kể nhờ là cổ đông từ thời gian đầu thành lập, dù tỷ lệ sở hữu của bà chưa được công bố.

Quyền lực tại Binance

Tầm ảnh hưởng của Yi He không chỉ nằm ở vai trò đồng sáng lập. Vào tháng 12/2025, bà được bổ nhiệm là đồng CEO của Binance cùng Richard Teng, theo Reuters.

Yi He, đồng sáng lập kiêm đồng CEO Binance. Ảnh: U.L.

Yi He gia nhập ngành tiền mã hóa tại sàn OKCoin năm 2014. Khi đó, bà đã nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình du lịch và tham gia một chương trình truyền hình thực tế để quảng bá nền tảng này.

Cũng trong năm đó, bà tuyển Zhao vào vị trí giám đốc công nghệ.

“Tôi đã có cơ hội làm việc với Yi He trước khi thành lập Binance. Tôi bị ấn tượng bởi sự nhạy bén trong kinh doanh, tư duy chiến lược, sự tỉ mỉ của cô ấy. Yi He là một trong những người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng biết và là một phần không thể thiếu trong thành công của Binance”, Zhao chia sẻ với Fortune.

Năm 2017, khi Zhao chuẩn bị ra mắt Binance, ông mời Yi He làm cố vấn. Bà tham gia chỉnh sửa sách trắng cho đợt phát hành token đầu tiên của công ty, sau đó chính thức gia nhập Binance vào tháng 8/2017 với tư cách đồng sáng lập và giám đốc tiếp thị.

Uy tín của bà trong cộng đồng tiền mã hóa Trung Quốc được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Binance nhanh chóng phát triển trong giai đoạn đầu.

Mối quan hệ giữa bà và Zhao cũng là chủ đề được giới tiền mã hóa quan tâm.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Yi He từng ví Zhao như "người bạn cùng phòng thời đại học" và gọi ông là người đồng đội sát cánh chiến đấu.