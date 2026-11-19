Không chỉ chuyên môn vững, cô giáo Vũ Thị Hồng Thúy còn say mê nghiên cứu khoa học với 12 sáng kiến, đề tài được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai công nhận, đưa vào áp dụng mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đổi mới phương pháp giảng dạy

Sinh ra và lớn lên ở phường Âu Lâu (tỉnh Lào Cai), ngay từ nhỏ khi thấy ông ngoại và mẹ hằng ngày đến lớp dạy học sinh, cô Thúy rất ngưỡng mộ và từ đó ước mơ sau này trở thành cô giáo giảng dạy tại vùng cao, vùng sâu khó khăn. Với quyết tâm của mình, cùng sự động viên của gia đình, năm 2002, Vũ Thị Hồng Thúy đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ước mơ trở thành cô giáo từ thuở ấu thơ nay đã trở thành hiện thực.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp, cô giáo trẻ được phân công giảng dạy tại Trường Phổ thông liên cấp 2 - 3 Trấn Yên 2 (nay là Trường Trung học phổ thông Hưng Khánh), một ngôi trường thuộc xã khó khăn của huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái trước đây). Thời điểm đó, trường học còn đơn sơ, thiếu thốn về cơ sở vật chất; giao thông đi lại khó khăn, nắng bụi, mưa lầy nên việc học của con em đồng bào nơi đây gian nan vất vả.

Cô giáo Thúy nhớ lại, khó khăn nhất là vào mùa mưa, nhiều lần đến trường, cả cô và trò đều ướt sũng, bùn dính đầy quần áo. Nhiều học sinh là đồng bào dân tộc Mông, Tày có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do đó, cô thường xuyên dành thời gian đến từng nhà, gặp từng phụ huynh để vận động các em quay lại lớp. Nhiều lúc nản lòng nhưng cô luôn tự nhủ phải vượt qua khó khăn để giúp đỡ học sinh. Chính suy nghĩ ấy đã níu giữ cô ở lại với vùng đất Hưng Khánh từ đó đến nay.

Gắn bó với nghề ở một vùng quê xa, cô giáo Vũ Thị Hồng Thúy luôn suy nghĩ, trăn trở làm thế nào để đạt chất lượng và hiệu quả tốt nhất trong việc dạy học cho các em. Đặc biệt, với môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, một số phụ huynh và học sinh cho rằng đây chỉ là môn phụ nên không cần học nhiều. Vì vậy, việc áp dụng các phương pháp dạy học mới gặp nhiều trở ngại, học sinh chưa hào hứng, chưa đầu tư thời gian cho môn học.

Hiểu được điều đó, cô Thúy đã động viên, giải thích cho các học sinh tầm quan trọng của môn học này trong đời sống xã hội. Từ đó, cô luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp theo từng nhóm đối tượng học sinh; lồng ghép các hình ảnh, clip thực tế sinh động và các trò chơi giúp các em dễ hiểu và thêm yêu thích môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Với cô, người giáo viên miền núi không chỉ trang bị tri thức, kỹ năng, khơi dậy hứng thú cho học sinh, mà quan trọng là truyền cảm hứng, đánh thức ước mơ, khát vọng tương lai của các em.

Cô giáo Vũ Thị Hồng Thúy giúp đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật đạt 5 giải cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Nhì và 4 giải Khuyến khích. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Nhờ sự cố gắng của cô và trò, chất lượng môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật đã được nâng cao qua các năm. Từ 60% đạt loại Tốt năm học 2021 - 2022 đã tăng lên 98,8% đạt loại Tốt năm học 2025 - 2026. Ngoài ra, cô Thúy còn giúp đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật đoạt 5 giải cấp tỉnh, trong đó có một giải Nhì và 4 giải Khuyến khích; hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “An toàn giao thông” đoạt giải Nhì cấp Bộ; đoạt giải Ba cấp tỉnh cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học”…

Em Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 12A, Trường Trung học phổ thông Hưng Khánh (đội tuyển ôn thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật) chia sẻ, sau khi được cô Thúy giảng dạy với nhiều phương pháp khoa học và hướng dẫn tận tình, em thấy yêu thích môn học này hơn. Từ sự yêu thích đó, em tham gia đội tuyển học sinh giỏi dưới sự hướng dẫn của cô và đoạt giải Nhì trong cuộc thi cấp tỉnh. Em lựa chọn môn học này là môn thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Em sẽ cố gắng đạt kết quả cao. Cô Thúy còn là người mẹ thứ 2 luôn sát cánh giúp đỡ em trong học tập.

Say mê nghiên cứu khoa học

Bên cạnh đó, cô Thúy còn say mê nghiên cứu khoa học với 12 sáng kiến, đề tài được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai công nhận, đưa vào áp dụng mang lại hiệu quả cao. Điển hình là sử dụng một số trò chơi trong dạy học hoạt động khởi động và luyện tập môn Giáo dục Công dân; thiết kế và sử dụng ngân hàng video clip trong giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 12 và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật cấp trung học phổ thông; ứng dụng công nghệ số trong quản lý tương tác và hỗ trợ tinh thần cho học sinh, hướng tới trường học hạnh phúc số.

Chia sẻ về động lực gắn bó với trường, cô Thúy phấn khởi cho biết, mỗi học sinh quay trở lại lớp sau những lần đến nhà vận động, mỗi em đỗ tốt nghiệp, đỗ đại học và trở về làm cán bộ, giáo viên đó là niềm vui lớn của cô. Bên cạnh đó, từ môn học từng bị coi là môn phụ đến môn học được học sinh và phụ huynh quan tâm, cô thấy mình đã góp một phần nhỏ vào quá trình ấy. Sau tất cả, động lực lớn nhất trong hành trình gieo chữ là được đứng trên bục giảng, giúp học sinh vùng cao có thêm tri thức để thay đổi cuộc đời.

Đánh giá về nữ đồng nghiệp, thầy giáo Phạm Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hưng Khánh cho biết, cô Vũ Thị Hồng Thúy là nhà giáo có chuyên môn vững, nhiệt tình trong công tác, thường giúp đỡ, hỗ trợ các đồng nghiệp cùng tiến bộ, tham gia đầy đủ các phong trào của trường, của ngành, địa phương. Cô Thúy là người đi đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số trong môn học. Trong nhiều năm, từ khi đưa môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật vào thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều học sinh đạt kết quả tốt, trong đó có nhiều điểm 10. Học sinh và phụ huynh rất quý mến cô. Nhiều học sinh của cô nay đã thành đạt, có em là cán bộ quản lý giáo dục, luật sư, phóng viên, công an công tác ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh.

Cô giáo Vũ Thị Hồng Thúy góp phần nâng cao chất lượng môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật qua các năm và giúp học sinh yêu thích môn học này. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Với những cống hiến, lòng nhiệt huyết, yêu nghề, cô giáo trẻ Vũ Thị Hồng Thúy có 15 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 13 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng nhiều Giấy khen của ngành Giáo dục tỉnh và các cấp khác. Hiện cô trở thành giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.