Chiếc phao an toàn trên biển

Kiểm tra chặt chẽ trước mỗi chuyến biển

Sông Ðốc là một trong những cửa biển có hoạt động khai thác thuỷ sản sôi động của tỉnh Cà Mau, với nhiều phương tiện thường xuyên ra vào để vận chuyển hàng hoá, tiếp nhiên liệu và đưa ngư dân vươn khơi đánh bắt. Vào thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố trên biển gia tăng. Do đó, việc kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi xuất bến được bộ đội biên phòng chú trọng thực hiện, trong đó có kiểm tra áo phao, phao cứu sinh và các trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc kiểm tra phao cứu sinh trên phương tiện chuẩn bị ra khơi, nhắc nhở chủ tàu chấp hành quy định về bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển.

Tại khu vực cửa biển Sông Ðốc, cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện và thuyền trưởng chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Quá trình kiểm tra không chỉ chú trọng số lượng, tình trạng của các loại phao cứu sinh mà còn kết hợp tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ trách nhiệm việc trang bị, bảo quản và sử dụng thiết bị đúng cách. Qua đó, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn, hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Ông Tăng Minh Tuấn, ấp Vàm Xáng, xã Sông Ðốc, chia sẻ: “Việc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh là cần thiết đối với mỗi chuyến biển. Khi thời tiết thay đổi bất thường, sự cố có thể xảy ra ngoài dự kiến, nên ngư dân phải chủ động kiểm tra phương tiện và thiết bị an toàn trước khi ra khơi”.

Chủ động phòng ngừa rủi ro

Bên cạnh kiểm tra tại cửa biển, Ðồn Biên phòng Sông Ðốc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thuỷ sản, gắn với bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình hành nghề trên biển. Nội dung tuyên truyền tập trung vào trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên trong chấp hành quy định khi xuất bến; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện; trang bị áo phao, phao cứu sinh cùng các dụng cụ cần thiết phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Thông qua kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ biên phòng hướng dẫn ngư dân chủ động rà soát các điều kiện an toàn trước khi xuất bến, kịp thời khắc phục những thiếu sót được phát hiện. Ðối với chủ phương tiện, việc chấp hành quy định cần được thực hiện nghiêm túc, không mang tính đối phó. Sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với ngư dân góp phần xây dựng môi trường khai thác thuỷ sản an toàn, trách nhiệm.

Cùng với các thiết bị cứu sinh, hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị kỹ thuật trên tàu cũng giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Chủ phương tiện cần kiểm tra tình trạng hoạt động của máy thông tin liên lạc, thiết bị định vị và các phương tiện hỗ trợ cần thiết trước mỗi chuyến đi; bảo đảm có thể liên lạc với gia đình, cơ quan chức năng và các phương tiện khác khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Phương tiện hoạt động trên biển trong thời điểm mưa bão phải trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, thiết bị an toàn theo quy định.

Trung tá Ðỗ Văn Lanh, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ðơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện và ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn khi khai thác thuỷ sản trên biển. Trong đó, chú trọng việc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, giấy tờ liên quan và các thiết bị thông tin liên lạc cần thiết; từ đó, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn, chủ động ứng phó với tình huống bất thường”.

Bảo đảm an toàn cho ngư dân khi vươn khơi không chỉ góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ tính mạng mà còn thể hiện trách nhiệm trong hoạt động khai thác thuỷ sản. Ðây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng nghề cá an toàn, trách nhiệm, cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.