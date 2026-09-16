Chiếc áo Hawaii “xấu lạ” có thể đánh lừa camera AI

Nhà thiết kế người Đức Simon Weckert đã tạo ra một chiếc áo mùa hè với họa tiết trông có vẻ trừu tượng nhưng có khả năng nguỵ trang. Ảnh: OC.

Nhà thiết kế người Đức Simon Weckert đã tạo ra một chiếc áo mùa hè với họa tiết trông có vẻ trừu tượng, nhưng thực chất được thiết kế như một dạng ngụy trang dành cho các camera giám sát sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Có tên khá đúng với công dụng là Digital Camouflage (Ngụy trang kỹ thuật số), chiếc áo thoạt nhìn chẳng khác gì một mẫu áo Hawaii sặc sỡ và có phần “xấu đau xấu đớn”. Tuy nhiên, họa tiết tưởng như vô nghĩa trên áo được tạo ra với một mục đích rất cụ thể: khiến các camera CCTV tích hợp AI khó nhận diện người mặc là một con người.

“Các hệ thống AI được cấu tạo từ nhiều lớp và chúng chưa bao giờ thực sự học được ‘con người là gì’ – chúng học về hình dáng con người theo phương diện thống kê từ hàng triệu hình ảnh dùng trong quá trình huấn luyện”, ông Simon Weckert, người tạo ra chiếc áo, giải thích.

“Ở những lớp đầu tiên, đó là các đường biên, độ tương phản và những biến đổi về kết cấu; càng đi sâu vào mạng lưới, hệ thống nhận diện các dạng hình ảnh theo từng bộ phận, chẳng hạn hình dáng đầu và vai, tỷ lệ của tay chân so với thân người, hay sự liền mạch của đường viền cơ thể với phần nền phía sau. Với máy móc, một ‘con người’ chỉ là tập hợp của những đặc điểm hình ảnh mang tính thống kê – và đó chính là điểm yếu của nó.”

Chiếc áo Digital Camouflage được thiết kế cẩn thận nhằm gây nhiễu cho các hệ thống AI, khiến chúng gặp rất nhiều khó khăn khi xác định người mặc là con người.

Chiếc áo kỳ lạ của Simon Weckert. Ảnh: OC.

Trớ trêu ở chỗ, chính AI cũng được sử dụng để tạo ra họa tiết của chiếc áo, thông qua một quy trình được gọi là “adversarial loop” – vòng lặp đối kháng.

“Họa tiết được phát triển trong một vòng lặp đối kháng với chính hệ thống nhận diện: tạo ra một phương án, đưa nó cho hệ thống phát hiện, đo mức độ chắc chắn mà hệ thống vẫn nhận ra người, sau đó điều chỉnh và lặp lại – cho tới khi mức độ tin cậy sụp đổ”, Weckert nói với Dezeen Magazine.

Theo nhà thiết kế, quy trình này là cần thiết bởi những “điểm mù” của máy móc không phải thứ con người có thể dễ dàng phán đoán bằng trực giác.

“Bạn không thể thiết kế để chống lại cách máy móc cảm nhận hình ảnh chỉ bằng mắt thường; chỉ có chính cỗ máy mới cho bạn biết nó không nhìn thấy điều gì. Có một sự đối xứng đầy tính thi vị ở đây: chính loại AI đang quan sát quảng trường cũng dạy cho chiếc áo cách để ẩn mình.”

Dù họa tiết đầy màu sắc, gần như gây thôi miên của Digital Camouflage khiến người mặc nổi bần bật trước mắt những người xung quanh, kết quả lại hoàn toàn trái ngược khi được đưa vào thử nghiệm với các hệ thống AI của Weckert.

Đối với những hệ thống này, người mặc gần như không được ghi nhận là gì cả, và càng không được nhận diện như một con người.

Theo OC