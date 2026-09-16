Khoa học

Nghệ An: Phát hiện nhiều hiện vật quý trong 2 ngôi mộ cổ

Ngày 16/9/2026, tại Nghệ An, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp công bố kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Báo VietnamPlus
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Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng.(Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng.(Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Tiền Ngũ Thù được phát hiện trong quá trình khai quật. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Tiền Ngũ Thù được phát hiện trong quá trình khai quật. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Gạch được sử dụng ở hai mộ phần lớn là gạch chữ nhật màu đỏ/xám, độ nung thấp, nhiều kích thước, đa phần là gạch chữ nhật đỏ không trang trí hoa văn, số ít tiêu bản trang trí hoa văn kẻ ca rô. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Gạch được sử dụng ở hai mộ phần lớn là gạch chữ nhật màu đỏ/xám, độ nung thấp, nhiều kích thước, đa phần là gạch chữ nhật đỏ không trang trí hoa văn, số ít tiêu bản trang trí hoa văn kẻ ca rô. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Căn cứ đặc điểm cấu trúc, kỹ thuật xây dựng và các di vật phát hiện tại di tích, đây là hai mộ táng với hầm mộ được xây xếp bằng gạch có niên đại bước đầu khoảng thế kỷ IV đến thế kỷ VI, thuộc giai đoạn Lục Triều. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Căn cứ đặc điểm cấu trúc, kỹ thuật xây dựng và các di vật phát hiện tại di tích, đây là hai mộ táng với hầm mộ được xây xếp bằng gạch có niên đại bước đầu khoảng thế kỷ IV đến thế kỷ VI, thuộc giai đoạn Lục Triều. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng.(Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng.(Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt; đồ đồng; hạt chuỗi thủy tinh và các hạt, lá kim loại màu vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nghe-an-phat-hien-nhieu-hien-vat-quy-trong-2-ngoi-mo-co-post1136597.vnp