Phát hiện nhiều hiện vật quý trong 2 ngôi mộ cổ ở Nghệ An
Ngày 16/9/2026, tại Nghệ An, Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Qua khai quật, bước đầu các nhà khảo cổ xác định hai ngôi mộ gạch, có niên đại bước đầu khoảng thế kỷ IV đến thế kỷ VI, thuộc giai đoạn Lục Triều. Hai mộ có cấu trúc gồm ba phần: huyệt, huyệt đạo và hầm mộ. Đặc biệt, ngôi mộ được phát hiện nằm sâu hơn 2 mét so với ngôi mộ trước, là còn khá nguyên vẹn, giúp làm rõ cách thức bố trí đồ tùy táng trong mộ cổ.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/phat-hien-nhieu-hien-vat-quy-trong-2-ngoi-mo-co-o-nghe-an-20260916212557024.htm